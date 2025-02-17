Guardian: у Парижі обговорять негайний вступ України в НАТО у разі порушення Росією перемир'я

Європейські лідери під час зустрічі у Парижі у понеділок, 17 лютого, обговорять, з-поміж іншого, варіант автоматичного набуття Україною членства в НАТО у випадку, якщо Росія порушить режим припинення вогню після досягнення мирної угоди. Про це у неділю, 16 лютого, повідомило британське видання The Guardian з посиланням на європейські дипломатичні джерела.

За даними газети, участь у саміті братимуть, окрім президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єри Великобританії та Польщі Кір Стармер та Дональд Туск, канцлер Німеччини Олаф Шольц(Olaf Scholz), представники Італії та Данії, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

"На ній (зустрічі. - Ред.) обговорюватимуться оборонні можливості, які Європа могла б надати Україні для забезпечення надійних гарантій безпеки, включаючи план автоматичного набуття Україною членства в НАТО у разі явного порушення Росією режиму припинення вогню", - йдеться у публікації.

Пропозиція членства України в НАТО за умови порушення РФ режиму припинення вогню була висунута деякими американськими сенаторами і зараз має підтримку європейських лідерів, включаючи президента Фінляндії Александера Стубба, пише The Guardian. "Він (Стубб. - Ред.) наполягає на тому, що двері не повинні бути відчинені для російських фантазій про сфери впливу", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, цього ж дня агентство Reuters повідомило про те, що уряд США звернувся до своїх європейських союзників із запитаннями стосовно того, що їм потрібно буде від Вашингтона для участі в забезпеченні безпекових заходів в Україні. За даними агентства Bloomberg, під час зустрічі у Парижі переговори будуть зосереджені на Україні та на тому, про які гарантії безпеки європейські країни можуть домовитися негайно, щоб Європа не залишилася осторонь переговорів за посередництва США.