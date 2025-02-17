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АНАЛІТИКА

Зеленський: Наш план – завершити війну з допомогою партнерів у 2025 році

23:47 16.02.2025 |

Політика

 

На 2025 рік планом є продовжувати тиск на Росію будь-яким чином та досягти миру, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми працюємо над цим, готуватимемо гарантії безпеки такі, як ми їх бачимо, поділимося ними з Сполученими Штатами. Я сподіваюся, що вони також поділяться своїм поглядом спільно. Підхід - це дуже важливо для нас, для всіх європейських партнерів, для ЄС, плюс Велика Британія, що є нашим важливим партнером", - сказав Зеленський під час участі на основній сесії Мюнхенської конференції з безпеки.

За словами президента, важливо протягом наступних місяців підготувати ці речі, щоб поділитися цим з президентом США, знайти час на спільні зустрічі, розробити спільний план та викласти його на стіл перед Путіним.

"І зробити всі ті речі, про які каже президент Трамп, що він може робити. Продовжувати санкції, чинити тиск будь-яким чином, яким він хоче, а після цього закінчити цю війну, цього року досягти миру в Україні. Ось таким є наш план, ось цього ми насправді хочемо, це ми намагаємося зробити", - зауважив Зеленський.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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