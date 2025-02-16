Зеленський: НАТО має бути основою безпекових гарантій, але є варіант

Президент Володимир Зеленський заявив, НАТО має бути основою гарантій безпеки для України, однак він зазначив, що якщо не це - потрібні умови, які дозволять побудувати інше НАТО в Україні.

Про це він сказав під час свого виступу на Мюнхенській конференції у суботу, 15 лютого, пише "Європейська правда".

Зеленський запевнив, що не буде знімати питання членства України в НАТО з порядку денного.

"Ми вважаємо, що ядром будь-яких гарантій безпеки для України має бути членство в НАТО. Або - якщо не це - то умови, які дозволять нам побудувати інше НАТО, прямо тут, в Україні", - сказав він.

Це, за словами українського президента, потрібно тому, що в якийсь момент буде межа між війною і миром.

"Де ця межа буде проведена і наскільки вона буде міцною - залежить від нас. Моя пропозиція: Східний кордон України, східний кордон Білорусі, східні кордони країн Балтії, східний кордон Фінляндії. Це найсильніша лінія безпеки для всіх нас в Європі, тому що це лінія міжнародного права", - акцентував він.

Зеленський також зазначив, що зараз видається, що найвпливовішим членом НАТО є очільник Кремля Владімір Путін.

"Тому що його забаганки здатні блокувати рішення НАТО. І це при тому, що саме українська армія зупинила Росію - не країна НАТО, не війська НАТО, а лише наш народ і армія", - додав він.