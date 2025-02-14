США прагнуть міцного і тривалого миру для України - Венс

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив, що США націлені на досягнення тривалого миру в Україні. Про це Венс заявив у п'ятницю, 14 лютого, після переговорів з президентом Володимиром Зеленським на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

"Ми хочемо, щоб війна скінчилася, ми хочемо, щоб припинилися вбивства, але ми прагнемо досягти міцного, тривалого миру, а не такого миру, який через кілька років призведе до конфлікту в Східній Європі", - запевнив Венс після зустрічі, цитує інформагенція AFP. "Для нас важливо зібратися разом і почати вести розмови, які будуть необхідні для того, щоб покласти цьому (війні Росії проти України. - Ред.) край", - додав віцепрезидент США.

У зустрічі з американського боку взяли також участь держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник президента Дональда Трампа з питань Росії та України Кіт Келлог. З українського боку у зустрічі також взяли участь міністри оборони Рустем Умєров та закордонних справ Андрій Сибіга, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і його заступник Ігор Жовква.

Як Венс, так і Зеленський запевнили, що вони мали "хорошу" розмову і зустрінуться знову для переговорів у майбутньому.

Зеленський розраховує на візит Келлога до Києва

Про підсумки зустрічі з віцепрезидентом США розповів також і президент України Володимир Зеленський. Зокрема, він повідомив, що команди обох країн "продовжать роботу над документом". Імовірно, Зеленський має на увазі угоду про партнерство між Україною і США, зокрема в частині видобутку корисних копалин.

"Ми розглянули багато ключових питань і з нетерпінням чекаємо на генерала Келлога в Україні для подальших нарад і глибшої оцінки ситуації на місцях. Ми готові якнайшвидше рухатися до реального й гарантованого миру", - прокоментував Зеленський у відповідному дописі в соцмережах.