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АНАЛІТИКА

Кабмін обмежив торговельну націнку на ліки: 35% – для аптек, 8% – для дистриб'юторів

16:31 14.02.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів 14 лютого обмежив торговельну націнку на безрецептурні препарати для аптек 35% і встановив регресивну шкалу для рецептурних. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Міністерство охорони здоров'я уточнило, що згідно зі змінами до постанови Кабміну від 17 жовтня 2008 року №955 "Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби та медичні вироби":

→ з 1 березня 2025 року граничні надбавки, що нараховуються дистриб'юторами лікарських засобів до оптово-відпускних цін на всі лікарські засоби, не можуть перевищувати 8% (крім окремих виключень);

→ додатково встановлюються регресивні граничні торговельні (роздрібні) надбавки до закупівельних цін на рецептурні лікарські засоби - від 10% до 25% залежно від вартості препарату;

→ граничні торговельні надбавки на безрецептурні лікарські засоби, які закуповуються коштом джерел, не заборонених законодавством України, крім коштів державного та/або місцевого бюджетів, не мають бути вище 35% до закупівельних цін.

До цього часу такі заходи з регулювання поширювалися виключно на ліки з Нацпереліку і на препарати, які купувалися за бюджетні кошти, а також відшкодовуються в межах програми "Доступні ліки".

Також з 1 березня 2025 року заборонено маркетингові послуги та послуги з промоції лікарських засобів, пов'язані з реалізацією лікарських засобів споживачу. Заборона діятиме до впровадження урядом окремого реферування оптових цін на всі лікарські засоби та розробки чітких правил здійснення маркетингу.

Крім цього, з 1 березня посилюється контроль за наявністю лікарських засобів у лікарнях, а ціни в аптеках перевірятиме Держпродспоживслужба.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко казав, що через високі маркетингові платежі, які отримують аптеки за продаж конкретних ліків, українці часто купують дорожчий препарат, коли на ринку є дешевший аналог з тією ж самою діючою речовиною. Однак аптека не зацікавлена в його продажу.

Націнки на популярні ліки так званих "власних торгових марок" або "умовно власних торгових марок" аптечних мереж лише на рівні цих аптек становлять від 50 до 300%.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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