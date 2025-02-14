Зеленський готовий говорити з Трампом про все, включно з НАТО, але є червоні лінії

Україна готова обговорювати з США усі параметри майбутнього миру, включно з членством України в НАТО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами у Мюнхені, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Президент заявив, що Україна не висуває США жодних передумов для зустрічі з Трампом, і що немає того, що він не готовий обговорювати.

"Я передав президенту Трампу, що я готовий у будь-який момент говорити. Ніяких умов. І ми готові говорити про все - від контингенту до НАТО", - заявив він.

Відповідаючи на запитання "Європейської правди", Зеленський додав, що розуміє небажання США дозволяти Україні вступити до НАТО, і не впевнений, чи зміниться це навіть у майбутньому.

"Сьогоднішня Америка і президент Трамп не готові говорити про НАТО. Вони вважають, що Україна не може бути в НАТО. Вони вважають - що те, що НАТО є в Конституції України, є головною причиною російської окупації", - заявив, зокрема, він.

Зеленський також додав, що Україна не виключає потребу змінити позицію щодо прагнення до НАТО.

"Ми хочемо бути в НАТО? Так. Але через слово НАТО? (Ні, насправді це) через гарантії безпеки", - наголосив президент.

У цьому разі, підкреслив Зеленський, головним питанням буде зміст цих гарантій безпеки, зокрема параметри миротворчої місії, параметри української армії, необхідну чисельність якої у разі невступу України в НАТО Зеленський оцінює у півтора мільйона військових.

У відповідь на запитання "ЄвроПравди" про червоні лінії він назвав одне таке питання - юридичну територіальну цілісність України

"Юридично ми ніколи не визнаємо ці території "руськими", чи не руськими - якимись (крім українських). Це точно червона лінія, це в Конституції. І це може вирішувати тільки народ України", - заявив президент.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що не бачить можливості для України бути в НАТО з огляду на позицію Росії, та поклав на попередника Джо Байдена відповідальність за "провокування" Москви на повномасштабну війну.

14 лютого агентство Reuters із посиланням на слова одного із високопосадовців нової адміністрації США написало, що Штати все ж не виключають вступу України в НАТО у майбутньому.