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Україна доопрацювала драфт щодо партнерства з США і передала документ американській стороні
12:21 14.02.2025 |
Україна доопрацювала проєкт меморандуму щодо партнерства з США і передала його американській стороні, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в українській делегації Мюнхенської конференції з безпеки.
"Під час телефонної розмови у середу президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп домовилися, що Україна допрацює проект меморандуму щодо партнерства і передасть його американцям. Україна передала документ і американська сторона попросила час до 17:00 пʼятниці, щоб з ним попрацювати", - повідомили в делегації.
Як повідомлялося, 12 лютого Україна отримала від США перший драфт угоди про партнерство.
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