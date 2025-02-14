Шеф Пентагону пом'якшив заяви щодо умов миру з Путіним – це не «червоні лінії»

Новий міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що його попередні заяви щодо вступу України в НАТО не означають, що країна не може вступити до Альянсу в майбутньому.

Про це він сказав у інтерв'ю Breitbart News.

Зазначимо, нещодавня заява Гегсета на "Рамштайні" викликала шок і занепокоєння в Європі. Проте очільник Міноборони США сказав, що його зауваження не слід сприймати як червоні лінії, а лише як реальність ситуації.

"Я не той, хто оголошує, що є червоною лінією, а що ні. Я працюю з президентом, і ми працюємо над цими питаннями, але ми вважали, що було б корисно просто внести трохи реальності в розмову. Зрештою, президент Трамп - єдиний, хто визначатиме, чи є можливість для маневру або руху в будь-якій конкретній позиції", - зауважив він.

Він наголосив, що його зауваження не означають, що Україна не може вступити до НАТО в майбутньому.

"Я думаю, що те, що я озвучив вчора, консультуючись з вищим керівництвом Білого дому та Овального кабінету президента, було реальністю моменту - що членство в НАТО є малоймовірним, враховуючи реалії того, де ми знаходимося. Ніхто не кидає кілок у землю на 25 років вперед або на будь-який інший визначений період часу", - уточнив Гегсет.

Він пояснив, що це просто визнання того, що "якщо ви хочете, якщо ми хочемо миру шляхом переговорів, якщо ви хочете припинення вогню, якщо ви хочете можливості для тривалого миру, реалістично, зараз це не на часі - так само, як повернення до кордонів 2014 року реалістично зараз не на часі".

"Це не є остаточною ціннісною установкою", - наголосив американський посадовець.

Варто зауважити, що видання стверджує, що Гегсет також у цьому інтерв'ю заявив, що не виключає надання Україні ядерної зброї, і що в кінцевому підсумку це залежить від Трампа, проте жодного підтвердження у тексті цих заяв не було.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що не бачить можливості для України бути в НАТО з огляду на позицію Росії, та поклав на попередника Джо Байдена відповідальність за "провокування" Москви на повномасштабну війну.

На питання про те, чи не надто США поступаються Путіну ще до початку переговорів, Коул відповів: "Дехто про це каже, але я не думаю, що ми чимось поступаємося".

14 лютого агентство Reuters із посиланням на слова одного із високопосадовців нової адміністрації США написало, що Штати все ж не виключають вступу України в НАТО у майбутньому.