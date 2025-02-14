Уночі ворожий дрон вдарив по саркофагу Чорнобильської АЕС, є суттєві пошкодження, – Зеленський

У ніч проти 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття, яке захищає від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Укриття на ЧАЕС було пошкоджене цим дроном. Пожежу загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві", - зазначив він.

Як нагадав президент, це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та США.

"Єдина держава у світі, яка може атакувати такі обʼєкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, - це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світові", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, для відновлення довоєнного стану державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" знадобиться 1,6 млрд грн.