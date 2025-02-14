Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уночі ворожий дрон вдарив по саркофагу Чорнобильської АЕС, є суттєві пошкодження, – Зеленський

Уночі ворожий дрон вдарив по саркофагу Чорнобильської АЕС, є суттєві пошкодження, – Зеленський

 

У ніч проти 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття, яке захищає від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Укриття на ЧАЕС було пошкоджене цим дроном. Пожежу загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві", - зазначив він.

Уночі ворожий дрон вдарив по саркофагу Чорнобильської АЕС, є суттєві пошкодження, – Зеленський

 

Як нагадав президент, це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та США.

"Єдина держава у світі, яка може атакувати такі обʼєкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, - це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світові", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, для відновлення довоєнного стану державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" знадобиться 1,6 млрд грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7996
  0,0069
 0,02
EUR
 1
 43,4361
  0,0804
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3948  0,07 0,17 42,0176  0,07 0,17
EUR 43,2297  0,07 0,17 43,9579  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6600  0,15 0,35 41,6800  0,15 0,36
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес