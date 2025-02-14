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Уночі ворожий дрон вдарив по саркофагу Чорнобильської АЕС, є суттєві пошкодження, – Зеленський
09:53 14.02.2025 |
У ніч проти 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття, яке захищає від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Укриття на ЧАЕС було пошкоджене цим дроном. Пожежу загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві", - зазначив він.
Як нагадав президент, це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та США.
"Єдина держава у світі, яка може атакувати такі обʼєкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, - це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світові", - наголосив Зеленський.
Як повідомлялося, для відновлення довоєнного стану державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" знадобиться 1,6 млрд грн.
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