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АНАЛІТИКА

США ще можуть змінити позицію по Росії і спрямувати війська в Україну – віцепрезидент Венс

 

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив у четвер, 13 лютого, що США вдарять по Москві санкціями і, можливо, військовими діями, якщо очільник Кремля Владімір Путін не погодиться на мирну угоду з Україною, яка гарантуватиме довгострокову незалежність Києва.

Про це він сказав в інтерв'ю газеті The Wall Street Journal, пише "Європейська правда".

Венс заявив, що варіант відправки американських військ в Україну, якщо Москва не зможе вести переговори "з доброї волі", залишається "на столі".

"Є економічні інструменти впливу, є, звичайно, і військові інструменти впливу, які США можуть використати проти Путіна", - сказав Венс.

Віцепрезидент США думає, що "існує угода, яка може бути укладена з Путіним".

"Я думаю, що з цього вийде угода, яка шокує багатьох людей", - зазначив він.

Він також наголосив, що Трамп "не збирається йти на зустріч із заплющеними очима".

"Він скаже: "Все на столі, давайте укладемо угоду", - впевнений Венс.

Венс зазначив, що ще занадто рано говорити про те, яка частина території України може залишитися в руках Росії або які гарантії безпеки США та інші західні союзники можуть запропонувати Києву. За його словами, ці деталі мають бути опрацьовані під час мирних переговорів.

"Існує будь-яка кількість формулювань, конфігурацій, але ми дійсно дбаємо про те, щоб Україна мала суверенну незалежність", - сказав він.
За словами Венса, адміністрація Трампа намагатиметься переконати Путіна, що Росія досягне більшого за столом переговорів, ніж на полі бою.

Водночас віцепрезидент США погодився, що Трамп може змінити свою думку залежно від того, як розгортатимуться переговори.

"Президент Трамп може сказати: "Послухайте, ми не хочемо цього, нам це може не подобатися, але ми готові повернути це питання на стіл переговорів, якщо росіяни не будуть хорошими партнерами по переговорах, або якщо є речі, дуже важливі для українців, які ми, можливо, захочемо зняти зі столу переговорів", - сказав він.

Очікується, що у п'ятницю, 14 лютого, Венс має виступити на Мюнхенській конференції з безпеки, а також зустрітися із президентом Володимиром Зеленським.

У межах Мюнхенської безпекової конференції, за словами Трампа, відбудеться зустріч за участю представників України та Росії.
Ключові теги: США, Росія
 

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