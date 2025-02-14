Трамп анонсував зустріч представників України, Росії та США в Мюнхені

Президент США Дональд Трамп заявив, що в межах Мюнхенської безпекової конференції відбудеться зустріч за участю представників України та Росії.

Про це він сказав журналістам у Білому домі в четвер, 13 лютого, повідомляє "Європейська правда".

Трампа спитали про перспективу візиту Владіміра Путіна та інших російських представників у Саудівську Аравію, де він раніше запропонував йому зустрітись, і той відповів, що "рано чи пізно" вона відбудеться.

"Буде зустріч у Мюнхені завтра (14 лютого. - Ред.). Там буде Росія з нашими людьми. Україна також запрошена, до речі. Я не певен, хто яку країну представлятиме. Але (це будуть. - Ред.) високопосадовці з Росії, України та США", - додав після цього Трамп.

Росія не бере участі в Мюнхенській безпековій конференції з 2022 року, і офіційно про участь її представників там не оголошувалось.

Раніше президент США запевнив, що Україна буде за столом переговорів про "завершення війни".

Перед цим президент Володимир Зеленський заявив, що якщо США та Росія вестимуть переговори про врегулювання війни без участі України, то Україна їх не прийме.