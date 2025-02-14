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Келлог: Сподіваємось, Київ погодиться на запропоновану міністром фінансів США угоду про рідкісноземельні матеріали
23:42 13.02.2025 |
США сподіваються, що невдовзі Україна погодиться на запропоновану нещодавно міністром фінансів США угоду про рідкісноземельні матеріали, заявив помічник президента США Дональда Трампа та спецпредставник з питань України і РФ Кіт Келлог, який разом з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом матиме перемовини з українською делегацією на полях Мюнхенської безпекової конференції.
"У них є багато дорогоцінних металів. Міністр фінансів був у Києві, і він надав Зеленському пункти для обговорення, щоб той погодився, що буде певний тип відшкодування за допомогою дорогоцінних металів за рахунок допомоги, яку надають Сполучені Штати. Наприклад, українці експортують титан. Ми імпортуємо титан", - сказав він в ефірі американського Fox News у четвер.
За словами Келлога, це гарна ідея - створити економічне партнерство, що також забезпечує безпеку для України. Він додав, що "це ще одна частина гарантії безпеки для України".
"Протягом наступних кількох днів, сподіваюся, українці це побачать, погодяться на цю угоду, про яку Скотт (міністр фінансів США Бессент - ІФ-У) говорив у Києві, і ми вийдемо на певну домовленість, яка закріпить це на майбутнє. Ми говоримо не лише про один чи два долари. Ми говоримо про сотні мільйонів доларів потенціалу рідкісноземельних мінералів, які є в Україні. Україна дуже, дуже багата на рідкісноземельні мінерали, і ми повинні цим скористатися", - наголосив Келлог.
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