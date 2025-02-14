Келлог пояснив, що може означати втрата Україною територій у «мирній угоді»

Спецпосланник президента США з питань Росії та України Кіт Келлог вважає, що фіксування в потенційній "мирній угоді" територіальних втрат України не означає їхнього визнання.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтервʼю Fox News.

Келлог підтримав твердження міністра оборони США Піта Гегсета, який напередодні назвав нереалістичним повернення України до кордонів 2014 року після "завершення" війни.

"Тому, вважаю, буде певна угода про потенційну втрату території. Але послухайте, вам не обов'язково визнавати це", - додав він.

Посланник Трампа нагадав про декларацію Веллеса (він назвав її "доктриною"), яку США видали у 1940 році після окупації країн Балтії Радянським Союзом.

"Коли Радянський Союз підкорив країни Балтії, ми ніколи не говорили, що вони володіють цими країнами. Ми говорили, що вони просто перебували під пануванням (СРСР. - Ред.)", - пояснив Келлог.

Тому, на його думку, на територіальне питання треба дивитись у довгостроковій перспективі, "але це частина переговорів".

"Потрібен справжній стабільний мир, який насправді є гарантованим з погляду того, що між усіма сторонами існує безпекова угода, яка є довгостроковою і дуже, дуже стійкою", - додав посланник Трампа.