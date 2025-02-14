Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Глава Пентагону про кордони України: прийняти реальність не означає піти на поступки

 

Глава Пентагону Піт Гегсет розширив свою тезу про те, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою.

Про це він говорив на пресконференції після зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі в четвер, повідомляє "Європейська правда".

Гегсет сказав, що "реалізм є важливою частиною розмови", чого до цього було недостатньо.

"Але просто вказати на реалізм, наприклад, що кордони не будуть відкочені до того, якими всі хотіли б їх бачити в 2014 році, не є поступкою Владіміру Путіну.

Це визнання реалій жорсткої сили на місцях, після багатьох жертв, спочатку з боку українців, а потім з боку союзників, і усвідомлення того, що мир, досягнутий шляхом переговорів, буде певною демаркацією, якої не бажає жодна зі сторін", - зазначив міністр оборони США.

Він також відкинув критику підходу Дональда Трампа, мовляв, президент США уже пішов на поступки Владіміру Путіну.

"Аргументи, які наводилися, що те, що він зараз сідає за стіл переговорів, - це відверті поступки Владіміру Путіну, які президент Сполучених Штатів не повинен робити... Я просто відкидаю це", - сказав Гегсет.

Він додав, що Путін готовий до переговорів, оскільки реагує на силу і бачить у Трампі сильного суперника.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7996
  0,0069
 0,02
EUR
 1
 43,4361
  0,0804
 0,19

Курс обміну валют на вчора, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4644  0,11 0,27 42,0911  0,08 0,20
EUR 43,1548  0,28 0,66 43,8996  0,28 0,65

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8050  0,01 0,01 41,8300  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес