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Глава Пентагону про кордони України: прийняти реальність не означає піти на поступки
23:35 13.02.2025 |
Глава Пентагону Піт Гегсет розширив свою тезу про те, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою.
Про це він говорив на пресконференції після зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі в четвер, повідомляє "Європейська правда".
Гегсет сказав, що "реалізм є важливою частиною розмови", чого до цього було недостатньо.
"Але просто вказати на реалізм, наприклад, що кордони не будуть відкочені до того, якими всі хотіли б їх бачити в 2014 році, не є поступкою Владіміру Путіну.
Це визнання реалій жорсткої сили на місцях, після багатьох жертв, спочатку з боку українців, а потім з боку союзників, і усвідомлення того, що мир, досягнутий шляхом переговорів, буде певною демаркацією, якої не бажає жодна зі сторін", - зазначив міністр оборони США.
Він також відкинув критику підходу Дональда Трампа, мовляв, президент США уже пішов на поступки Владіміру Путіну.
"Аргументи, які наводилися, що те, що він зараз сідає за стіл переговорів, - це відверті поступки Владіміру Путіну, які президент Сполучених Штатів не повинен робити... Я просто відкидаю це", - сказав Гегсет.
Він додав, що Путін готовий до переговорів, оскільки реагує на силу і бачить у Трампі сильного суперника.
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