Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У найбільшій групі Європарламенту шоковані санкціями РНБО проти Порошенка

 

У Європейській народній партії - європартії і найбільшій групі Європарламенту - висловили подив з приводу санкцій проти експрезидента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка та вбачають у цьому політичні мотиви.

Як повідомляє "Європейська правда", з такою заявою виступив лідер ЄНП Манфред Вебер.

Вебер зазначив, що "приголомшений" рішенням РНБО, що загрожує арештом і санкціями проти лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, яка є партнером Європейської народної партії.

"Очікуючи подальших деталей і повної публікації аргументів, нагадуємо про нагальну потребу зберігати в Україні єдність на цьому ключовому етапі війни та міжнародних зусиль, спрямованих на її завершення. За цих умов упереджені розрахунки й тактика підготовки до потенційних виборів абсолютно неприйнятні", - заявив Манфред Вебер.

Він зазначив, що визнає заслуги Петра Порошенка перед Україною, зокрема у питанні розбудови сильної армії та обороноздатності країни, та зауважив, що за час повномасштабної війни команда експрезидента передала Силам оборони України підтримку на суму понад 6,2 млрд гривень.

"Звинувачення у зраді проти п'ятого президента України, який твердо протистояв російській агресії з 2014 року, посилював ЗСУ, забезпечив підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і сприяв консолідації української національної ідентичності, є беззмістовними і виглядають такими, що мають виключно політичні мотиви.

Від імені моєї політичної родини закликаю президента України переглянути це рішення і уникнути кроків, що підривають настільки потрібну зараз національну єдність, щоб забезпечити сильну переговорну позицію... і підтвердити курс України на вступ у ЄС", - заявив Вебер.

Він підсумував заяву закликом до найвищих європосадовців та партій-членів ЄНП "приєднатися до адвокації єдності в Україні".

Нагадаємо, 12 лютого РНБО ухвалила рішення про санкції проти 5-го президента України, народного депутата від "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

Порошенко назвав на санкції РНБО "колосальним ударом по внутрішній єдності".
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7996
  0,0069
 0,02
EUR
 1
 43,4361
  0,0804
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4644  0,11 0,27 42,0911  0,08 0,20
EUR 43,1548  0,28 0,66 43,8996  0,28 0,65

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8050  0,01 0,01 41,8300  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес