У найбільшій групі Європарламенту шоковані санкціями РНБО проти Порошенка

У Європейській народній партії - європартії і найбільшій групі Європарламенту - висловили подив з приводу санкцій проти експрезидента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка та вбачають у цьому політичні мотиви.

Як повідомляє "Європейська правда", з такою заявою виступив лідер ЄНП Манфред Вебер.

Вебер зазначив, що "приголомшений" рішенням РНБО, що загрожує арештом і санкціями проти лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, яка є партнером Європейської народної партії.

"Очікуючи подальших деталей і повної публікації аргументів, нагадуємо про нагальну потребу зберігати в Україні єдність на цьому ключовому етапі війни та міжнародних зусиль, спрямованих на її завершення. За цих умов упереджені розрахунки й тактика підготовки до потенційних виборів абсолютно неприйнятні", - заявив Манфред Вебер.

Він зазначив, що визнає заслуги Петра Порошенка перед Україною, зокрема у питанні розбудови сильної армії та обороноздатності країни, та зауважив, що за час повномасштабної війни команда експрезидента передала Силам оборони України підтримку на суму понад 6,2 млрд гривень.

"Звинувачення у зраді проти п'ятого президента України, який твердо протистояв російській агресії з 2014 року, посилював ЗСУ, забезпечив підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і сприяв консолідації української національної ідентичності, є беззмістовними і виглядають такими, що мають виключно політичні мотиви.

Від імені моєї політичної родини закликаю президента України переглянути це рішення і уникнути кроків, що підривають настільки потрібну зараз національну єдність, щоб забезпечити сильну переговорну позицію... і підтвердити курс України на вступ у ЄС", - заявив Вебер.

Він підсумував заяву закликом до найвищих європосадовців та партій-членів ЄНП "приєднатися до адвокації єдності в Україні".

Нагадаємо, 12 лютого РНБО ухвалила рішення про санкції проти 5-го президента України, народного депутата від "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

Порошенко назвав на санкції РНБО "колосальним ударом по внутрішній єдності".