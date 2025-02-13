Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Порошенка, Медведчука, Коломойського, Боголюбова, Жеваго - указ

14:06 13.02.2025 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 12 лютого 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Відповідний указ №81/2025 опубліковано на сайті президента.

Згілно з додатком до документа, санкції введено проти п'яти фізичних осіб: бізнесмена Ігоря Коломойського, ексвласника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова, 5-го президента України, лідера партії "Європейська солідарность" Петра Порошенка та екснардепа Віктора Медведчука.

Серед санкційних дій, зокрема, позбавлення державних нагород; блокування активів; обмеження торговельних операцій; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.

Окрім того, до фігурантів рішенням РНБО застосовано запобігання виведення капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; заборону участі у приватизації, оренді держмайна резидентами іноземної держави; заборону здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, роботи і послуг у юридичних осіб, а також в публічних та оборонних закупівлях у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів; заборону на придбання у власність земельних ділянок.

Відео на тему:
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7996
  0,0069
 0,02
EUR
 1
 43,4361
  0,0804
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4644  0,11 0,27 42,0911  0,08 0,20
EUR 43,1548  0,28 0,66 43,8996  0,28 0,65

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8050  0,01 0,01 41,8300  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес