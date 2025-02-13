Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Порошенка, Медведчука, Коломойського, Боголюбова, Жеваго - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 12 лютого 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Відповідний указ №81/2025 опубліковано на сайті президента.

Згілно з додатком до документа, санкції введено проти п'яти фізичних осіб: бізнесмена Ігоря Коломойського, ексвласника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова, 5-го президента України, лідера партії "Європейська солідарность" Петра Порошенка та екснардепа Віктора Медведчука.

Серед санкційних дій, зокрема, позбавлення державних нагород; блокування активів; обмеження торговельних операцій; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.

Окрім того, до фігурантів рішенням РНБО застосовано запобігання виведення капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; заборону участі у приватизації, оренді держмайна резидентами іноземної держави; заборону здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, роботи і послуг у юридичних осіб, а також в публічних та оборонних закупівлях у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів; заборону на придбання у власність земельних ділянок.

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