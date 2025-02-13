Причини санкцій щодо Порошенка, Медведчука, Коломойського, Боголюбова, Жеваго

За даними джерел редакції LB.ua, обмежувальні заходи проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Віктора Медведчука і Жеваго впровадили за поданням СБУ. А проти нардепа, лідера "Євросолідарності" Петра Порошенка - за поданням уряду.

Співрозмовники видання повідомили, що Рада нацбезпеки і оборони застосувала санкції стосовно українських олігархів нібито через те, що вони вели діяльність в інтересах росіян. Також вони сказали, що проти кожного з них ведуть кримінальні провадження.

Зазначимо, що офіційно причини застосування санкцій коментував лише президент Володимир Зеленський у вчорашньому зверненні. Не називаючи імен, він сказав, що повинні відповісти ті, хто діяв у інтересах Росії.

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Так, за непідтвердженими офіційно даними наших джерел, санкції проти Порошенка запроваджені через:

* кримінальну справу про державну зраду, коли Порошенко у нібито змові з Медведчуком і керівництвом Росії дозволив "Центренерго" купувати вугілля на окупованій російськими силами території. Це на довгий час позбавило Україну шансів на енергонезалежність від Росії, додали джерела

* участь Порошенка у створенні Партії регіонів та роботі в уряді часів Віктора Януковича

* нібито співпрацю з Росією: володіючи активами в Росії - фабрикою "Рошен" у Липецьку та "Севморзаводом" у Криму - Порошенко, на думку джерел, був зацікавлений у продовженні співпраці з Росією та розміщенні Чорноморського флоту на півострові.

Санкції до Коломойського та Боголюбова запроваджені через:

* те, що у 2023 вони були засновниками і бенефіціарами компанії Eclaris Group Limited. Вона через підставні фірми продавала нафту і газ дочірнім компаніям "Газпрому", а ті - платили податки в бюджет Росії

* виведення 750 млн грн із "Приватбанку".

Підставами введення санкцій щодо Жеваго стали:

* його тісні звʼязки з Росією, зокрема, з підсанкційним російським олігархом Олексієм Федоричевим

* злочини у банківській сфері, повʼязані з виведенням 500 млн грн кредитних коштів із банку "Фінанси та кредит"

* підконтрольна Жеваго група компаній Ferrexpo ще донедавна співпрацювала з росіянами. "Автокраз" експортував до росії вантажівки, "Росава" та "Преміорі" автошини, які ще в 2022 постачалися російським формуванням на окупованій території

Санкції до Медведчука запроваджені безстроково - на підставі кількох старих епізодів, а також нових:

* збір інформації про ЗСУ на користь Росії

* блокування запуску передових стільникових радіотехнологій в Україні

* його діяльність в ОПЗЖ

* антиукраїнська діяльність його медіаресурсів

* залучення його до антиукраїнської пропаганди в Росії.

У 2024 СБУ припинила діяльність медіаструктури Voice of Europe, яка входила до проросійського проєкту "Другая Украина". Його очолював і фінансував Медведчук, а координувала 5 служба ФСБ Росії.

Контекст

Справа про підозру Порошенка в державній зраді у зв'язку з купівлею вугілля на шахтах, підконтрольних поставленій Росією владі в Луганській області, тривала з 2021 року. Адвокати політика говорили, що він участі в організації закупівель цього вугілля не брав, хоч і знав про це. Аргументом на користь цього рішення адвокати називали забезпечення енергетичної стійкості країни. Слідство ж вважає, що Порошенко змовився з Медведчуком, аби зірвати закупівлю вугілля в африканської країни і натомість купити у підприємств на окупованій території.

Це - не єдина підозра, оголошена політику. В 2020 він фігурував у справі про перевищення влади.

Учора український президент у вечірньому зверненні повідомив, що РНБО ухвалила санкції проти тих, хто заробляв мільярди на національних інтересах України. Він додав, що тепер ці мільярди мають працювати на державу. "Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість: кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, - кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані й повинні працювати на захист України та українців", - сказав він.

Жодного імені людини, яка потрапила під санкції, у зверненні президент не назвав, а відповідного указу тоді ще не публікували.

П'ятий президент і лідер фракції "Євросолідарність" Петро Порошенко невдовзі після публікації про санкції записав відеозвернення, де повідомив, що обмежувальних заходів вжили проти нього. Він назвав це рішення незаконним і звинуватив РНБО і уряд у виконанні вказівок Володимира Зеленського. Порошенко ще вчора сказав, що санкції проти нього були за поданням Кабміну.



