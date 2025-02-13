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АНАЛІТИКА

Ексрадник Трампа заявив, що американський президент «фактично здався Путіну»

 

Колишній радник американського президента Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон вважає, що заяви республіканця щодо потенційних втрат України ще до початку переговорів з РФ означає, що Трамп "фактично здався Путіну".

Про це він написав у X (Twitter), пише "Європейська правда".

Болтон заявив, що дозволяти Росії "зазіхати на суверенітет України, вербувати ворогів на кшталт Північної Кореї для допомоги у своїй боротьбі, а потім продавати українців, погоджуючись на втрату їхньої території та гарантій безпеки чи членства в НАТО" - неприпустимо.

"Зробивши ці та інші поступки ще до початку переговорів, Трамп фактично здався Путіну в питанні України", - вважає він.

Ексрадник американського президента зазначив, що багато разів попереджав про те, що Трамп надаватиме перевагу Росії в переговорах між українським президентом Володимиром Зеленським і очільником Кремля Владіміром Путіним.

"Військові показники Росії були жалюгідними, але Трамп виправдовує рішення Путіна про вторгнення", - сказав він.

Болтон вважає, що шкода інтересам безпеки США "вийде далеко за межі Центральної Європи, як це чітко бачать наші супротивники на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні".

"Лідери США зобов'язані однозначно підтримувати Україну і всіх союзників по НАТО, які підтримують Київ. Не в наших національних інтересах дозволити неспровокованій агресії Кремля проти України перемогти. Адміністрації Трампа має бути соромно", - підсумував він.

12 лютого новий міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.

"Ми зможемо закінчити цю руйнівну війну та встановити тривалий мир... з реалістичною оцінкою поля бою. Ми прагнемо, як і ви, суверенної та процвітаючої України. Але ми повинні почати з того, шоб визнати: повернення до кордонів, які існували до 2014 року, є нереалістичною метою", - сказав глава Пентагону.

Трамп того ж дня поговорив із Путіним. За підсумками переговорів американський президент заявив, що вони з володарем Кремля "погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні з Росією/Україною".

Того ж вечора Зеленський заявив, що обговорив із Трампом подальші контакти під час розмови. За його словами, "тривала розмова" з Трампом стосувалась можливості досягти миру, готовності працювати разом на рівні команд.
Ключові теги: США, Росія
 

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