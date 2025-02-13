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Артур Еш
Трамп відмовився називати Україну рівноправним учасником переговорів про мир
08:44 13.02.2025 |
Американський президент Дональд Трамп не назвав Україну рівноправним учасником переговорів про мир.
Про це стало відомо із його пресконференції в Овальному кабінеті, пише "Європейська правда".
Відповідаючи на запитання, чи вважає він Україну рівноправним учасником мирного процесу, Трамп сказав, що "це цікаве запитання".
"Я думаю, що вони повинні укласти мир. Їхніх людей вбивають, і я думаю, що вони повинні укласти мир. Я сказав, що це була погана війна, в яку не варто було вступати. І я думаю, що вони повинні укласти мир. Ось що я думаю", - сказав Трамп.
На уточнююче запитання, чи підтримує Трамп, щоб Зеленський поступився територією або обміняв її для завершення війни, він відповів: "Йому доведеться робити те, що він повинен, але його рейтинги, м'яко кажучи, не надто високі".
Однак Трамп не вважає, що існує небезпека того, що участь президента України Володимир Зеленського у переговорному процесі заморозять.
Також американський президент заявив, що малоймовірно, що Україна повернеться до кордонів, які були до 2014 року, натякаючи на те, що країні доведеться поступитися територією Росії, щоб припинити війну.
Він також розраховує зустрітися особисто з очільником Кремля Владіміром Путіним кілька разів та припустив, що вони, ймовірно, зустрінуться спочатку в Саудівській Аравії.
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