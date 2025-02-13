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"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Трамп не вірить у звільнення окупованих Росією територій
08:28 13.02.2025 |
Президент США Дональд Трамп вважає малоймовірним повернення України до кордонів 2014 року. Він не вірить у повернення Києвом контролю над захопленими Росією територіями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію глави держави в Овальному кабінеті.
"Повернення України до кордонів 2014 року малоймовірне. Україна навряд чи поверне назад захоплені Росією території", - сказав глава Білого дому.
Водночас Трамп кілька разів повторив, що частина окупованих Росією територій, на його думку, повернеться під контроль України.
Крім того, Трамп не виключив, що в найближчому майбутньому відвідає Україну.
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