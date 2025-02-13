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АНАЛІТИКА

Трамп не вірить у звільнення окупованих Росією територій

 

Президент США Дональд Трамп вважає малоймовірним повернення України до кордонів 2014 року. Він не вірить у повернення Києвом контролю над захопленими Росією територіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію глави держави в Овальному кабінеті.

"Повернення України до кордонів 2014 року малоймовірне. Україна навряд чи поверне назад захоплені Росією території", - сказав глава Білого дому.

Водночас Трамп кілька разів повторив, що частина окупованих Росією територій, на його думку, повернеться під контроль України.

Крім того, Трамп не виключив, що в найближчому майбутньому відвідає Україну.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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