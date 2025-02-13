Порошенко: РНБО запровадила проти мене санкції - це злочин команди Зеленського

Рада національної безпеки та оборони запровадила персональні санкції проти лідера української опозиції та експрезидента Петра Порошенка. Про це у зверненні заявив сам Петро Порошенко.

"Щойно РНБО таки ухвалила антиконституційне, політично мотивоване рішення впровадити проти мене, Петра Порошенка, як проти лідера опозиції та п'ятого президента санкції з абсолютно незаконними обмеженнями. У цього злочину є багато співучасників: уся команда Зеленського, кабінет міністрів, який нагнули на абсурдне подання, члени його РНБО", - заявив Порошенко.

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що провів засідання РНБО, яку він очолює.

Він не назвав, проти кого запровадили санкції, але натякнув, що це можуть бути люди, які заробили мільярди гривень на українській економіці.

Президент анонсував, що деталі щодо запроваджених санкцій будуть 13 лютого.

"Щойно провів засідання РНБО, рішення ухвалене, буде опубліковане завтра. Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість. Кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені фактично продажем України та українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані та працювати на захист України та українців. Це буде обов'язково", - заявив Зеленський.

Про запровадження санкцій проти експрезидента раніше повідомили низка українських видань з посиланням на джерела у владі.

Деталі від Порошенка

"Це не стало для мене новиною. Я мав усю інформацію про підготовку цієї провокації, але до останнього вірив, що здоровий глузд переможе. Але переміг нездоровий", - каже Порошенко.

Він поклав відповідальність за таке рішення особисто президента Зеленського.

"Лише уявіть сьогодні замість готуватися до надважливих переговорів з Трампом, з міністром фінансів США, з низкою світових лідерів на Мюнхенській конференції, він увесь день займався санкціями проти моєї скромної персони", - написав Порошенко у фейсбук.

"Сьогодні Зеленський завдав колосального удару по внутрішній єдності, якої наша команда неухильно дотримується з лютого 2022 року і яка є нашою головною зброєю в боротьбі з агресором", - вважає Порошенко.

Експрезидент вважає, що Зеленський шукає, на кого перекласти відповідальність за свої трагічні помилки.

"Кінець шостого року президентства - час звітувати за себе, а не валити все на попередника. Питань більше ніж достатньо. І не майте сумнівів: український народ усі їх поставить".

Він каже, що санкції значно ускладнять допомогу його фонду українській армії,

"Я не здамся в боротьбі за європейську демократичну Україну. Наша команда не здасться, ніхто і ніщо не змусить нас змінити мою позицію. Це помста за те, що ми єдині не боїмося говорити правду і називати речі своїми іменами".

Рішення проти себе він назвав "демонстраційною зачисткою політичного поля" і це може позначитись на євроінтеграції України.

Порошенко твердить, що напередодні повернувся з-за кордону, хоча його всі попереджали про можливі санкції та нові підозри. Йому радили краще залишатися за кордоном.

"Це дуже погане дежавю: коли за пару тижнів до великого вторгнення влада займалася Порошенком. І через три роки великої війни, коли нібито мали б порозумнішати, - те саме. Але я маю бути тут, зараз, зі своєю країною і боротися з тими, хто ставить під сумнів її європейське майбутнє та її боротьбу у війні з російським агресором".