Фінансові новини
- |
- 13.02.25
- |
- 03:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп: Розмова з Зеленським пройшла дуже добре
23:51 12.02.2025 |
Президент США Дональд Трамп повідомив у середу про свою телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, зазначивши, що вони, між усім, обговорили зустріч, що відбудеться в Мюнхені між делегаціями США та України, та яка може "зупинити цю безглузду війну".
"Я щойно розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським. Розмова пройшла дуже добре. Він, як і президент Путін, хоче досягти миру. Ми обговорили різні теми, пов'язані з війною, але головним чином - зустріч, яка відбудеться в п'ятницю в Мюнхені, де делегацію очолять віце-президент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо. Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними", - написав він у соціальний мережі Truth Social.
"Настав час зупинити цю безглузду війну, в якій відбуваються масові і абсолютно непотрібні смерть і руйнування. Боже, благослови народи Росії та України!" - йдеться у дописі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп: Розмова з Зеленським пройшла дуже добре
|Зеленський розповів, про що говорив з Трампом
|Трамп назвав членів переговорної групи по Україні
|Трамп повідомив, що розмовляв з Путіним про завершення війни
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інноваційна CRM-система SITNIKS CRM
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Єврокомісія затвердила аудиторську раду з контролю грошей Ukraine Facility. Хто увійшов
|Велика Британія цього року витратить 4.5 млрд фунтів стерлінгів на військову допомогу Україні та поставить понад 10 тис безпілотників - міністр оборони
|Глава Пентагону: вступ України до НАТО і повернення до кордонів до 2014 року – нереалістичні
|Порошенко повідомив про вручення йому 15 повісток ДБР
|Керівник штабу Антитерористичного центру СБУ викритий у роботі на РФ
|В оновленому застосунку «Резерв+» 18-24-річні зможуть подати заявку на однорічний контракт з ЗСУ
|Міноборони: Добровольці, які приєднались до ЗСУ до змін умов контракту, теж отримають мільйон
Бізнес
|У Фінляндії розробили інноваційний метод виявлення раку
|Перші тести 2-нм техпроцесу Samsung виглядають оптимістично
|ФБР застерігає: На акаунти Gmail збільшилися фішингові атаки на основі штучного інтелекту
|Tesla почала виробництво батарей Megapack на новому мегазаводі в Шанхаї
|Ілон Маск хоче купити OpenAI за $97,4 млрд
|У Нідерландах різко впали продажі Tesla
|Reuters: OpenAI завершує розроблення першого власного ШІ-чипа для заміни Nvidia