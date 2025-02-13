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АНАЛІТИКА

Трамп повідомив, що розмовляв з Путіним про завершення війни

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що він провів у середу, 12 грудня, "тривалу і дуже продуктивну" телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Серед іншого, політики обговорили початок перемовин щодо припинення війни Росії проти України, повідомив Трамп у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, він і Путін погодилися, що хочуть "зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні" Росії проти України.

"Ми домовилися співпрацювати, дуже тісно, ​​в тому числі відвідувати країни один одного. Ми також домовилися, що наші відповідні команди негайно розпочнуть переговори, і ми розпочнемо з того, що зателефонуємо президенту України Зеленському, щоб поінформувати його про розмову, що я прямо зараз і зроблю", - запевнив Трамп у своєму дописі.

У Кремлі кажуть, що розмова Путіна й Трампа тривала півтори години

Водночас пресслужба Кремля повідомила, що під час розмови Трамп висловився за "якнайшвидше зупинення бойових дій і розв'язання проблеми мирними засобами". Путін, як повідомляє пресслужба Кремля, "згадав про необхідність усунення першопричин конфлікту і погодився з Трампом, що довгострокове врегулювання може бути досягнуто шляхом мирних переговорів".

У пресслужбі Кремля також повідомили, що Путін і Трамп домовилися продовжувати особисті контакти.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Росія
 

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