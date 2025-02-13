Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США передали Україні проєкт угоди про корисні копалини – Зеленський

 

Міністр фінансів США Скот Бессент привіз до Києва проєкт угоди про партнерство, яка передбачає інвестиції в корисні копалини України в обмін на подальшу допомогу. Про це президент України Володимир Зеленський заявив після зустрічі з Бессентом.

За словами Зеленського, Україні "передали перший драфт відповідного документа про партнерство між нашими країнами".

Українська сторона зробить усе, "щоб наші команди могли дійсно дуже швидко домовитися і підписати цей документ".

Зеленський додав, що підписання угоди може відбутися під час Мюнхенської конференції з безпеки цього тижня.

Природні ресурси на окупованій Росією українській території зі США не обговорювали, зазначив президент. На його думку, "це буде частиною майбутньої бесіди з Трампом".

За словами міністра фінансів США, документ є частиною подальших гарантій українцям від Сполучених Штатів і "важливим сигналом російському керівництву, що ми стоїмо разом" у економічний співпраці з Україною.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7927
  0,1231
 0,30
EUR
 1
 43,3557
  0,3443
 0,80

Курс обміну валют на вчора, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3529  0,06 0,15 42,0075  0,11 0,25
EUR 42,8729  0,13 0,30 43,6171  0,14 0,32

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8000  0,09 0,22 41,8150  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес