США передали Україні проєкт угоди про корисні копалини – Зеленський

Міністр фінансів США Скот Бессент привіз до Києва проєкт угоди про партнерство, яка передбачає інвестиції в корисні копалини України в обмін на подальшу допомогу. Про це президент України Володимир Зеленський заявив після зустрічі з Бессентом.

За словами Зеленського, Україні "передали перший драфт відповідного документа про партнерство між нашими країнами".

Українська сторона зробить усе, "щоб наші команди могли дійсно дуже швидко домовитися і підписати цей документ".

Зеленський додав, що підписання угоди може відбутися під час Мюнхенської конференції з безпеки цього тижня.

Природні ресурси на окупованій Росією українській території зі США не обговорювали, зазначив президент. На його думку, "це буде частиною майбутньої бесіди з Трампом".

За словами міністра фінансів США, документ є частиною подальших гарантій українцям від Сполучених Штатів і "важливим сигналом російському керівництву, що ми стоїмо разом" у економічний співпраці з Україною.