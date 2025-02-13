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США передали Україні проєкт угоди про корисні копалини – Зеленський
23:23 12.02.2025 |
Міністр фінансів США Скот Бессент привіз до Києва проєкт угоди про партнерство, яка передбачає інвестиції в корисні копалини України в обмін на подальшу допомогу. Про це президент України Володимир Зеленський заявив після зустрічі з Бессентом.
За словами Зеленського, Україні "передали перший драфт відповідного документа про партнерство між нашими країнами".
Українська сторона зробить усе, "щоб наші команди могли дійсно дуже швидко домовитися і підписати цей документ".
Зеленський додав, що підписання угоди може відбутися під час Мюнхенської конференції з безпеки цього тижня.
Природні ресурси на окупованій Росією українській території зі США не обговорювали, зазначив президент. На його думку, "це буде частиною майбутньої бесіди з Трампом".
За словами міністра фінансів США, документ є частиною подальших гарантій українцям від Сполучених Штатів і "важливим сигналом російському керівництву, що ми стоїмо разом" у економічний співпраці з Україною.
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