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Єврокомісія затвердила аудиторську раду з контролю грошей Ukraine Facility. Хто увійшов
23:08 12.02.2025 |
Європейська Комісія оголосила про завершення формування Аудиторської ради Ukraine Facility, призначивши трьох спеціалістів у сфері фінансового контролю та управління. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Євросоюз створив Аудиторську раду у червні 2024 року, вона діятиме до кінця червня 2028 року. Її місія - забезпечення прозорості та ефективності фінансової допомоги у межах Ukraine Facility, у рамках якої передбачено спрямування 50 млрд євро в український бюджет на період 2024-2027 років.
До складу Аудиторської Ради увійшли:
Марек Белька (голова) - колишній президент Національного банку Польщі та колишній міністр фінансів.
Гейс де Вріс (заступник голови) - експерт з аудиту та контролю, який має багаторічний досвід у фінансових інститутах ЄС.
Гуннар Вельцгольц (член ради) - фахівець із фінансового менеджменту, який працював у міжнародних організаціях.
Формат роботи Ради передбачає регулярні візити до України та на постійній основі співпрацю з урядом України та міжнародними партнерами для посилення довіри до програми Ukraine Facility. Діяльність Аудиторської ради супроводжуватиме Секретаріат у Києві, до складу якого входять фахівці у сфері управління, контролю та аудиту.
Найближчим часом Рада розпочне оцінку системи фінансового контролю. Європейська Комісія регулярно інформуватиме про результати роботи Аудиторської ради, публікуватиме її висновки та рекомендації.
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