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Велика Британія цього року витратить 4.5 млрд фунтів стерлінгів на військову допомогу Україні та поставить понад 10 тис безпілотників - міністр оборони
17:06 12.02.2025 |
Міністр оборони Великої Британії Джон Гейлі анонсував виділення на військову допомогу Україні 4.5 млрд фунтів стерлінгів та поставку понад 10 тис безпілотників.
Про це він повідомив на вступному слові, відкриваючи 26-те засідання Контактної групи з питань оборони України за участю 46 країн і партнерів.
«Зі свого боку у Великій Британії ми витратимо цього року 4,5 млрд фунтів стерлінгів на військову допомогу, щоб підтримати Україну більше, ніж будь-коли раніше. До кінця березня, як напряму, так і співпрацюючи з нашими партнерами - Латвією та іншими союзниками, ми поставимо понад 10 тис безпілотників лише за останній рік. І сьогодні я оголосив про додаткові 150 млн фунтів стерлінгів на нову вогневу міць, танки, артилерію, ракети класу «повітря-повітря» та нові контракти на ремонт найважливіших комплектів в Україні», - сказав Гейлі.
Міністр оборони Великої Британії переконаний, що 2025 рік є критичним для війни в Україні. «Українці продовжують воювати з величезною мужністю, як військовими, так і цивільними. Їх хоробрість у поєднанні з нашою підтримкою стала смертельною комбінацією», - сказав він.
На переконання Гейлі, у цей вирішальний момент «ми повинні активізуватися, щоб зміцнити Україну, тиснути на Путіна, щоб забезпечити мир». «Європа посилює витрати на оборону та збільшує підтримку України», - констатував міністр.
Хейлі також зауважив, що безпека України має значення для глобальної безпеки. «Ця війна ніколи не була лише за долю одного народу. Китай дивиться. Іран і Північна Корея спостерігають. Усі, як і Путін, шукають ознак слабкості, щоб наша рішучість зникла, щоб наша єдність зруйнувалася. І коли агресія залишається безконтрольною на одному континенті, це підбадьорює режими на інших континентах», - зазначив міністр.
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