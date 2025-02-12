Глава Пентагону: вступ України до НАТО і повернення до кордонів до 2014 року – нереалістичні

Новий міністр оборони США Піт Гегсет оголосив 12 лютого, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у своїй промові на засіданні формату "Рамштайн" в Брюсселі.

Гегсет заявив, що президент США Дональд Трамп хоче закінчити війну в Україні дипломатичним шляхом. При цьому він наголосив, що на це питання потрібно дивитись з реалістичної перспективи.

"Ми зможемо закінчити цю руйнівну війну та встановити тривалий мир... з реалістичною оцінкою поля бою. Ми прагнемо, як і ви, суверенної та процвітаючої України. Але ми повинні почати з того, шоб визнати: повернення до кордонів які існували до 2014 року, є нереалістичною метою", - сказав глава Пентагону, додавши, що переслідування цієї ілюзорної мети тільки продовжить війну та страждання.

Він сказав, що тривалий мир в Україні повинен бути укладений на основі міцних гарантій безпеки, які б гарантували, що війна не почнеться знову. "Це не має бути Мінськ 3.0", - сказав Гегсет.

У цьому контексті він сказав, що "Сполучені Штати не вважають, що членство України в НАТО є реалістичним результатом переговорного врегулювання".

Натомість, додав він, будь-які гарантії безпеки мають бути підкріплені боєздатними європейськими та неєвропейськими військами.

"Якщо ці війська будуть розгорнуті як миротворці в Україні в будь-який момент, вони повинні бути розгорнуті як частина місії поза межами НАТО і не підпадати під дію статті 5. Також має бути забезпечений надійний міжнародний нагляд за лінією зіткнення", - сказав Гегсет.

Він також сказав, що "американські війська не будуть розгорнуті в Україні" як частина будь-якої гарантії безпеки.

За даними ЗМІ, новий очільник Міноборони США не оголошуватиме про нові поставки зброї для українських воїнів на засіданні формату "Рамштайн".

Очікують, що глава Пентагону підтвердить прихильність президента Трампа до дипломатичного припинення війни в Україні якнайшвидше.