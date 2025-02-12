Фінансові новини
- |
- 12.02.25
- |
- 16:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Керівник штабу Антитерористичного центру СБУ викритий у роботі на РФ
13:19 12.02.2025 |
Керівник штабу Антитерористичного центру Служби безпеки України був затриманий у середу після того, як був викритий на роботі на Федеральну службу безпеки РФ, повідомляє спецслужба.
"Голова СБУ особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка займалася розробкою зрадника, та очолював операцію з його затримання. Про всі етапи спецоперації Василь Малюк напряму доповідав верховному головнокомандувачу, президентові України Володимиру Зеленському", - йдеться в повідомленні.
За словами голови спецслужби, задокументовано 14 епізодів протиправної діяльності зловмисника.
"Це була надскладна розробка і подальша багатоходова реалізація, під час якої ми використали всі можливі гласні та негласні форми та методи нашої діяльності, а також всю можливу палітру оперативно-технічних заходів. За рахунок шифрованих програмних закладок ми проникли у гаджети зрадника - мобільні термінали, комп'ютери. Ми фактично з ним жили, проводили аудіо- і відеоконтроль. У процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу зрадником відповідної інформації ворогу", - сказав Малюк.
Також через зрадника СБУ тривалий час передавала ворогу дезінформацію: спочатку в рамках контррозвідувальних заходів, а згодом - у межах кримінального провадження.
"Самоочищення СБУ продовжується. Як би ворог не намагався проникати до наших лав - він думає, що володіє усіма можливими формами і методами конспірації, - але йому не вдасться це успішно зробити. Оскільки ми їх своєчасно і виявляємо, і документуємо, і затримуємо", - сказав Малюк.
Повідомлення деталей спецоперації СБУ анонсувало на найближчий час.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Порошенко повідомив про вручення йому 15 повісток ДБР
ТОП-НОВИНИ
|Керівник штабу Антитерористичного центру СБУ викритий у роботі на РФ
|В оновленому застосунку «Резерв+» 18-24-річні зможуть подати заявку на однорічний контракт з ЗСУ
|Міноборони: Добровольці, які приєднались до ЗСУ до змін умов контракту, теж отримають мільйон
|Шість балістичних ракет та 71 дрон ліквідували Сили оборони, локаційно втрачено 40 імітаційних БпЛА
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інноваційна CRM-система SITNIKS CRM
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Уряд затвердив порядок контрактів із ЗСУ для 18-24-річних
|Головною темою Мюнхенської конференції стане відправка європейських миротворців в Україну, - NYT
|Міністр фінансів США має намір відвідати Україну цього тижня - ЗМІ
|Перші санкції адміністрації Трампа проти Росії: ціллю стала компанія з Барнаула
|WP: оголошень США про нову допомогу Україні на «Рамштайні» не буде
|Рада провалила голосування за новий закон про кредитну історію. Його ухвалення є одним із зобов’язань перед МВФ
Бізнес
|Перші тести 2-нм техпроцесу Samsung виглядають оптимістично
|ФБР застерігає: На акаунти Gmail збільшилися фішингові атаки на основі штучного інтелекту
|Tesla почала виробництво батарей Megapack на новому мегазаводі в Шанхаї
|Ілон Маск хоче купити OpenAI за $97,4 млрд
|У Нідерландах різко впали продажі Tesla
|Reuters: OpenAI завершує розроблення першого власного ШІ-чипа для заміни Nvidia
|Apple вивчає, як виразні рухи роботів допоможуть створити емоційний зв'язок з користувачами