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АНАЛІТИКА

Керівник штабу Антитерористичного центру СБУ викритий у роботі на РФ

13:19 12.02.2025 |

Політика

 

Керівник штабу Антитерористичного центру Служби безпеки України був затриманий у середу після того, як був викритий на роботі на Федеральну службу безпеки РФ, повідомляє спецслужба.

"Голова СБУ особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка займалася розробкою зрадника, та очолював операцію з його затримання. Про всі етапи спецоперації Василь Малюк напряму доповідав верховному головнокомандувачу, президентові України Володимиру Зеленському", - йдеться в повідомленні.

За словами голови спецслужби, задокументовано 14 епізодів протиправної діяльності зловмисника.

"Це була надскладна розробка і подальша багатоходова реалізація, під час якої ми використали всі можливі гласні та негласні форми та методи нашої діяльності, а також всю можливу палітру оперативно-технічних заходів. За рахунок шифрованих програмних закладок ми проникли у гаджети зрадника - мобільні термінали, комп'ютери. Ми фактично з ним жили, проводили аудіо- і відеоконтроль. У процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу зрадником відповідної інформації ворогу", - сказав Малюк.

Також через зрадника СБУ тривалий час передавала ворогу дезінформацію: спочатку в рамках контррозвідувальних заходів, а згодом - у межах кримінального провадження.

"Самоочищення СБУ продовжується. Як би ворог не намагався проникати до наших лав - він думає, що володіє усіма можливими формами і методами конспірації, - але йому не вдасться це успішно зробити. Оскільки ми їх своєчасно і виявляємо, і документуємо, і затримуємо", - сказав Малюк.

Повідомлення деталей спецоперації СБУ анонсувало на найближчий час.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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