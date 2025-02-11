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Міністр фінансів США має намір відвідати Україну цього тижня - ЗМІ
17:59 11.02.2025 |
Міністр фінансів США Скотт Бессент має намір відвідати Україну цього тижня в рамках початкових переговорів щодо забезпечення доступу США до критично важливих корисних копалин, повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, обізнаних з цим питанням.
Бессент може стати першим членом команди президента США Дональда Трампа, який відвідає Україну.
Раніше президент заявив, що його адміністрація хоче укласти з Україною угоду про доступ до ресурсів в обмін на допомогу в її захисті від вторгнення Росії.
Президент України Володимир Зеленський заявляв журналістам у Києві раніше в понеділок, що планує зустрітися з людьми з адміністрації Трампа в Україні перед Мюнхенською конференцією з безпеки.
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