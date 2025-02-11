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АНАЛІТИКА

Перші санкції адміністрації Трампа проти Росії: ціллю стала компанія з Барнаула

 

Сполучені Штати Америки, Велика Британія та Австралія спільно запровадили санкції проти російської компанії Zservers з Барнаула. Про це повідомляється на сайті американського Мінфіну.

Zservers надає послуги захищеного хостингу, який може використовуватися кіберзлочинцями для уникнення виявлення правоохоронними органами.

У повідомленні сказано, що серед її клієнтів була хакерська група LockBit - один з найактивніших операторів програм-вимагачів (ransomware) в інтернеті. Серед відомих жертв LockBit були шинна компанія Continental, корпорація Boeing, мережа ресторанів Subway тощо. У червні 2024 року одного з імовірних пособників LockBit затримали в Україні.

За даними розслідування, Zservers свідомо надавала інфраструктуру для проведення кібератак, включно з IP-адресами для координації та запуску атак програм-вимагачів.

Ці санкції є продовженням попередніх спільних дій США, Австралії та Великої Британії.

Санкції США передбачають блокування майна і заборону транзакцій. Банки та інші фінансові установи самі ризикують потрапити під вторинні санкції, якщо продовжать співпрацю з санкціонованими особами.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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