WP: оголошень США про нову допомогу Україні на «Рамштайні» не буде

Новий глава Пентагону Піт Гегсет 12 лютого візьме участь у засіданні Контактної групи з оборони України, відомої як формат "Рамштайн", та не оголошуватиме про нові поставки зброї для українських воїнів.

Про це стало відомо виданню The Washington Post, повідомляє "Європейська правда".

Міністр оборони США Піт Гегсет стане в середу першим представником нової адміністрації Трампа, який відвідає штаб-квартиру НАТО в Брюсселі.

Гегсет візьме участь у засіданні формату "Рамштайн", який ініціювала адміністрація попереднього президента США Джо Байдена у 2022 році. Цього тижня вперше зустріч буде скликана не США, а Великою Британією.

Очікується, що Гегсет не зробить жодних заяв щодо нової зброї для України. За словами одного з американських посадовців, він не зустрічатиметься віч-на-віч зі своїми українськими колегами, а скоріше буде "в режимі слухання" на цій зустрічі у форматі "Рамштайн", як і на засіданні міністрів оборони країн НАТО, що пройде в четвер.

"Міністр підтвердить прихильність президента Трампа до дипломатичного припинення війни в Україні якнайшвидше. Він також підкреслить необхідність посилення європейського лідерства у наданні безпекової допомоги Україні", - заявили в Пентагоні перед від'їздом Гегсета до Європи.

Неназваний дипломат з НАТО заявив, що "конструктивний діалог з новою американською адміністрацією буде найважливішим результатом" зустрічі, а також "зобов'язання США зробити все можливе, щоб Україна продовжувала боротьбу".

Напередодні повернення Дональда Трампа до Білого дому з'явились занепокоєння, що нова адміністрація не підтримуватиме роботу формату "Рамштайн" так, як це робила адміністрація Джо Байдена.