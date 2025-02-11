Трамп зупиняє закон, що забороняв підкуп іноземних посадовців в інтересах США

Американський президент Дональд Трамп наказав Міністерству юстиції зупинити виконання антикорупційного закону США, який забороняє американцям давати хабарі іноземним урядовцям для укладення контрактів.

Про це пише газета Financial Times, передає "Європейська правда".

У понеділок, 11 січня, після того, як він підписав указ в Овальному кабінеті, він заявив журналістам, що такий указ "означатие набагато більше бізнесу для Америки".

Як пише газета, цим указом Трамп доручив своїй колишній адвокатці та генеральній прокурорці США Пем Бонді призупинити виконання закону 1977 року про боротьбу з корупцією за кордоном (FCPA).

"На папері це звучить добре, але на практиці це катастрофа. Це означає, що якщо американець їде в іншу країну і починає вести там бізнес легально, законно або іншим чином, це майже гарантоване розслідування, звинувачення, і ніхто не захоче вести бізнес з американцями через це", - пояснив він.

В своєму указі Трамп наголосив, що "чинне застосування FCPA перешкоджає досягненню зовнішньополітичних цілей Сполучених Штатів, а отже, порушує повноваження Президента, передбачені статтею II Конституції, щодо зовнішніх справ".

Він наголосив, що зовнішньополітичні повноваження президента "нерозривно пов'язані з глобальною економічною конкурентоспроможністю американських компаній".

"Національна безпека США значною мірою залежить від отримання Сполученими Штатами та їхніми компаніями стратегічних бізнес-переваг, чи то у сфері видобутку критично важливих корисних копалин, глибоководних портів або інших ключових об'єктів інфраструктури чи активів", - написав Трамп в указі.

Відтак Трамп заявив, що протягом 180 днів після Бонді повинна переглянути керівні принципи та політику, що регулюють розслідування та правозастосовні дії відповідно до FCPA.

За його словами, протягом періоду перегляду генеральний прокурор повинна припинити ініціювання будь-яких нових розслідувань або правозастосовних дій за FCPA.

Також він розпорядився детально проаналізувати всі існуючі розслідування або правозастосовні дії щодо FCPA та вжити відповідних заходів щодо таких питань, щоб відновити належні межі правозастосування FCPA.

Газета зазначає, що представник Білого дому заявив, що "національна безпека країни залежить від того, чи отримає Америка та її компанії стратегічні комерційні переваги в усьому світі".

Посадовець зауважив, що президент Трамп "зупиняє надмірне, непередбачуване застосування FCPA, яке робить американські компанії менш конкурентоспроможними".

Зазначається, що такий указ знаменує собою одну з найсміливіших правозастосовних політик адміністрації Трампа, яка потенційно підриває важливий інструмент боротьби з індивідуальними та корпоративними правопорушеннями.

FCPA лежав в основі деяких з найгучніших справ Мін'юсту. До нього входила угода про визнання вини, досягнуту минулого року з компанією Trafigura щодо хабарів, які цей сировинний торговий дім давав у Бразилії, щоб зберегти бізнес з державною нафтовою компанією Petrobras.

Зазначимо, у середу, 5 лютого, американський Сенат проголосував за затвердження Бонді на посаді генеральної прокурорки США, яка також очолює Міністерство юстиції.

До цього вона була першою жінкою на посаді генеральної прокурорки штату Флорида, де отримала високу оцінку за свою роботу.

Окрім цього, Бонді - колишня адвокатка Трампа, яка захищала його на судовому розгляді в Сенаті в січні 2020 року у справі щодо зловживання владою та перешкоджанні розслідуванню, яке проводив Конгрес.

Окрім цього указу, 10 лютого Трамп також підписав указ, яким він ввів 25-відсоткові тарифи на імпорт сталі та алюмінію. Це викликало масштабну критику у Європейському Союзі та Канаді.

Зокрема президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що необґрунтовані тарифи проти ЄС не залишаться без відповіді.