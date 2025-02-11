Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп про військову допомогу Україні: у неї є цінні природні ресурси, я хотів би, щоб ці гроші були захищені

 

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнуту домовленість з Україною, щоб американські гроші, які надходять як військова допомога Україні, були захищені українськими корисними копалинами.

"У них є дуже цінні землі з погляду рідкоземельних металів, нафти і газу, інших речей. Я хочу, щоб наші гроші були захищені, тому що ми витрачаємо сотні мільярдів доларів. І, знаєте, вони можуть укласти угоду, вони можуть не укласти угоду, вони можуть стати російськими колись, а можуть і не стати російськими колись - у нас будуть ці гроші", - сказав Трамп в інтерв'ю Fox News.

"І я сказав їм, що хочу отримати рідкоземельні метали на суму, еквівалентну 500 мільярдам доларів. І вони, по суті, погодилися це зробити. Тож, принаймні, ми не почуваємося нерозумно. В іншому разі ми були б дурні. Я сказав їм, що ми повинні щось отримати. Ми не можемо продовжувати платити ці гроші", - додав президент США.

Він також відзначив, що США витратили на допомогу Україні понад $350 млн, що у 2-3 рази більше, ніж Європа, і вказав, що "цього не мало статися". Він також висловив переконання, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну не сталося б, "якби вибори не були сфальсифіковані".

На питання про мирну угоду з РФ та Україною, Трамп відповів: "Я думаю, що це станеться. Я думаю, що ми досягли величезного прогресу. Ми маємо справу з росіянами, ми маємо справу з українцями. Я думаю, що щось буде зроблено".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5936
  0,1203
 0,29
EUR
 1
 42,8955
  0,1372
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2926  0,08 0,19 41,9011  0,07 0,18
EUR 42,7444  0,01 0,02 43,4770  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7100  0,10 0,24 41,7200  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес