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Трамп про військову допомогу Україні: у неї є цінні природні ресурси, я хотів би, щоб ці гроші були захищені
09:00 11.02.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив про досягнуту домовленість з Україною, щоб американські гроші, які надходять як військова допомога Україні, були захищені українськими корисними копалинами.
"У них є дуже цінні землі з погляду рідкоземельних металів, нафти і газу, інших речей. Я хочу, щоб наші гроші були захищені, тому що ми витрачаємо сотні мільярдів доларів. І, знаєте, вони можуть укласти угоду, вони можуть не укласти угоду, вони можуть стати російськими колись, а можуть і не стати російськими колись - у нас будуть ці гроші", - сказав Трамп в інтерв'ю Fox News.
"І я сказав їм, що хочу отримати рідкоземельні метали на суму, еквівалентну 500 мільярдам доларів. І вони, по суті, погодилися це зробити. Тож, принаймні, ми не почуваємося нерозумно. В іншому разі ми були б дурні. Я сказав їм, що ми повинні щось отримати. Ми не можемо продовжувати платити ці гроші", - додав президент США.
Він також відзначив, що США витратили на допомогу Україні понад $350 млн, що у 2-3 рази більше, ніж Європа, і вказав, що "цього не мало статися". Він також висловив переконання, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну не сталося б, "якби вибори не були сфальсифіковані".
На питання про мирну угоду з РФ та Україною, Трамп відповів: "Я думаю, що це станеться. Я думаю, що ми досягли величезного прогресу. Ми маємо справу з росіянами, ми маємо справу з українцями. Я думаю, що щось буде зроблено".
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