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АНАЛІТИКА

Трамп ввів 25% мита на імпорт сталі й алюмінію до США

 

Американський президент Дональд Трамп підписав у понеділок, 10 лютого, указ про введення 25-відсоткових тарифів на імпорт сталі та алюмінію.

Про це пише The Washington Post, передає "Європейська правда".

Підписуючи укази, Трамп заявив, що це "велика справа - зробити Америку знову багатою".

Старший радник Білого дому з питань торгівлі та виробництва Пітер Наварро зауважив, що мова йде не лише про торгівлю.

"Йдеться про те, щоб Америка ніколи не залежала від іноземних держав у таких важливих галузях, як сталь і алюміній", - сказав він.

У Білому домі пояснили, що дії Трампа спрямовані на сприяння збільшенню внутрішнього виробництва металургії, а також збільшення зайнятості.

При цьому особливий акцент в адміністрації роблять на обмеженнях можливостей Китаю на американському ринку, хоча США отримують більшу частину цих металів з інших країн.
Ключові теги: США
 

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