Фінансові новини
- |
- 11.02.25
- |
- 13:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп ввів 25% мита на імпорт сталі й алюмінію до США
08:48 11.02.2025 |
Американський президент Дональд Трамп підписав у понеділок, 10 лютого, указ про введення 25-відсоткових тарифів на імпорт сталі та алюмінію.
Про це пише The Washington Post, передає "Європейська правда".
Підписуючи укази, Трамп заявив, що це "велика справа - зробити Америку знову багатою".
Старший радник Білого дому з питань торгівлі та виробництва Пітер Наварро зауважив, що мова йде не лише про торгівлю.
"Йдеться про те, щоб Америка ніколи не залежала від іноземних держав у таких важливих галузях, як сталь і алюміній", - сказав він.
У Білому домі пояснили, що дії Трампа спрямовані на сприяння збільшенню внутрішнього виробництва металургії, а також збільшення зайнятості.
При цьому особливий акцент в адміністрації роблять на обмеженнях можливостей Китаю на американському ринку, хоча США отримують більшу частину цих металів з інших країн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп про військову допомогу Україні: у неї є цінні природні ресурси, я хотів би, щоб ці гроші були захищені
|Трамп закликає скасувати перемир’я з ХАМАС, якщо заручники не будуть звільнені
|Трамп ввів 25% мита на імпорт сталі й алюмінію до США
|«Роздані «поважним" людям»: Гетманцев пропонує провести ревізію родовищ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інноваційна CRM-система SITNIKS CRM
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Зеленський: У США - пріоритет у розробленні ресурсів України
|Радник Трампа про війну: європейці повинні взяти на себе цей конфлікт
|Трамп анонсував запровадження 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до США
|Зеленський пояснив, якою може бути угода зі США про корисні копалини
|Трамп не виключає зустрічі із Зеленським наступного тижня
|У застосунку Резерв+ запрацювало автоматичне продовження відстрочок
Бізнес
|DeepSeek для iOS передає незашифровані дані: експерти попереджають про серйозні загрози
|DeepSeek R1 вразливіша до маніпуляцій, ніж інші ШІ-моделі — WSJ
|Штучний інтелект допоміг ученим створити новий матеріал, що твердий, як сталь, і легкий, як пінопласт
|У Франції почали розслідування проти Маскового X
|Велика Британія вимагає від Apple надати доступ до зашифрованого вмісту iCloud користувачів
|Opel Grandland PHEV проїхав 1115 км на одному баку і одній зарядці в реальних умовах
|Технологічні гіганти США планують інвестувати в ШІ понад $300 млрд у 2025-му