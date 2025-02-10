Фінансові новини
- |
- 10.02.25
- |
- 18:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Роздані «поважним" людям»: Гетманцев пропонує провести ревізію родовищ
Україні потрібно провести ревізію всіх родовищ корисних копалин і повернути народові незаконно викрадені для того, щоб залучити США до видобутку українських надр.
Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Для того щоб надати дозвіл на надрокористування, його треба мати. Але не секрет, що за 30 років всі дозволи на комерційно цікаві родовища вже роздані "поважним" людям. Тобто пропонувати партнерам нема чого або майже нема чого", - розповів Гетманцев.
Він зазначив, що дискусія щодо ідеї залучення США до видобутку українських корисних копалин "повернула актуальність декількох важливих тем, які зусиллями зацікавлених осіб ще до війни пішли з порядку денного".
За його словами, перше питання, яке потрібно вирішити, - це проведення ревізій всіх родовищ корисних копалин і повернення народові України незаконно вкрадених.
"І скажімо прямо: його треба вирішувати незалежно від інтересів США або інших партнерів. Це наша справа та інтерес народу", - наголосив Гетманцев.
Як приклад, він навів ексміністра-втікача Миколу Злочевського, який продовжує отримувати значний дохід від українських родовищ.
Гетманцев наголосив, що після повернення родовищ "можливо і доцільно передати їх іноземному інвестору з країн-партнерів на взаємовигідних умовах, але точно без пільг і зі справедливою часткою від вартості добутого і бажано потім переробленого в Україні".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Роздані «поважним" людям»: Гетманцев пропонує провести ревізію родовищ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський анонсував спецконтракти із ЗСУ для 18-24-річних
|Зеленський: У США - пріоритет у розробленні ресурсів України
|Радник Трампа про війну: європейці повинні взяти на себе цей конфлікт
|Трамп анонсував запровадження 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інноваційна CRM-система SITNIKS CRM
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Трамп не виключає зустрічі із Зеленським наступного тижня
|У застосунку Резерв+ запрацювало автоматичне продовження відстрочок
|Замість демобілізації уряд пропонує тривалу відпустку - Фріз
|Бельгія спрямує €1,7 мільярда податків від заморожених активів РФ на допомогу Україні
|У Повітряних силах підтвердили збиття КАБ у Запоріжжі
|Адміністрація Трампа розпускає підрозділ при Міністерстві юстиції, який займався російськими олігархами
|У Трампа оцінили дію теперішніх санкції проти РФ на 3 з 10: готові подвоїти
Бізнес
|Технологічні гіганти США планують інвестувати в ШІ понад $300 млрд у 2025-му
|У 2025 році Google інвестує в розвиток власних АІ-технологій рекордні $75 мільярдів
|DeepSeek вводить ліміти на використання ШІ і підвищує тарифи
|Samsung готує 6G із підтримкою AI: покращена якість зв’язку та ширше покриття
|Toyota побудувала свій перший в Америці завод із виробництва акумуляторів для електромобілів
|Продажі Tesla в Європі падають через конкуренцію та політику Ілона Маска
|Volkswagen готує до випуску електромобіль вартістю €20 000