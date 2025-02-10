Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Роздані «поважним" людям»: Гетманцев пропонує провести ревізію родовищ

 

Україні потрібно провести ревізію всіх родовищ корисних копалин і повернути народові незаконно викрадені для того, щоб залучити США до видобутку українських надр.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Для того щоб надати дозвіл на надрокористування, його треба мати. Але не секрет, що за 30 років всі дозволи на комерційно цікаві родовища вже роздані "поважним" людям. Тобто пропонувати партнерам нема чого або майже нема чого", - розповів Гетманцев.

Він зазначив, що дискусія щодо ідеї залучення США до видобутку українських корисних копалин "повернула актуальність декількох важливих тем, які зусиллями зацікавлених осіб ще до війни пішли з порядку денного".

За його словами, перше питання, яке потрібно вирішити, - це проведення ревізій всіх родовищ корисних копалин і повернення народові України незаконно вкрадених.

"І скажімо прямо: його треба вирішувати незалежно від інтересів США або інших партнерів. Це наша справа та інтерес народу", - наголосив Гетманцев.

Як приклад, він навів ексміністра-втікача Миколу Злочевського, який продовжує отримувати значний дохід від українських родовищ.

Гетманцев наголосив, що після повернення родовищ "можливо і доцільно передати їх іноземному інвестору з країн-партнерів на взаємовигідних умовах, але точно без пільг і зі справедливою часткою від вартості добутого і бажано потім переробленого в Україні".
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4733
  0,0164
 0,04
EUR
 1
 43,0327
  0,0535
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2135  0,03 0,08 41,8277  0,03 0,07
EUR 42,7519  0,06 0,14 43,4858  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6100  0,12 0,29 41,6250  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес