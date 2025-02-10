Фінансові новини
- |
- 10.02.25
- |
- 18:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський анонсував спецконтракти із ЗСУ для 18-24-річних
Міністерство оборони України разом із бойовими бригадами напрацьовують опцію, яка передбачала би можливість укладення контракту зі Збройними силами України (ЗСУ) для молодих людей віком від 18 до 24 років. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю агентству Reuters у п'ятницю, 7 лютого.
"Бойові бригади, досвідчені, разом з міністерством оборони (...) відпрацьовують варіант контракту для молодих людей віком від 18 до 24 років. Це для тих, хто хоче приєднатися (до війська. - Ред.), це не мобілізація", - сказав він.
За його словами, такий контракт буде річним, а також передбачатиме багато пільг і високе грошове забезпечення. Деталі "будуть оприлюднені найближчим часом, найближчими днями", пообіцяв Зеленський.
Нагадаємо, що Зеленський на тлі дискусій щодо можливості зниження мобілізаційного віку неодноразово заявляв, що, на його переконання, Україна і її партнери мають зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки.
У січні народний депутат від фракції "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко заявив, що у Верховній Раді наразі немає жодної законодавчої ініціативи, спрямованої на те, аби зменшити мобілізаційний вік, який складає 25 років.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Роздані «поважним" людям»: Гетманцев пропонує провести ревізію родовищ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський анонсував спецконтракти із ЗСУ для 18-24-річних
|Зеленський: У США - пріоритет у розробленні ресурсів України
|Радник Трампа про війну: європейці повинні взяти на себе цей конфлікт
|Трамп анонсував запровадження 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інноваційна CRM-система SITNIKS CRM
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Трамп не виключає зустрічі із Зеленським наступного тижня
|У застосунку Резерв+ запрацювало автоматичне продовження відстрочок
|Замість демобілізації уряд пропонує тривалу відпустку - Фріз
|Бельгія спрямує €1,7 мільярда податків від заморожених активів РФ на допомогу Україні
|У Повітряних силах підтвердили збиття КАБ у Запоріжжі
|Адміністрація Трампа розпускає підрозділ при Міністерстві юстиції, який займався російськими олігархами
|У Трампа оцінили дію теперішніх санкції проти РФ на 3 з 10: готові подвоїти
Бізнес
|Технологічні гіганти США планують інвестувати в ШІ понад $300 млрд у 2025-му
|У 2025 році Google інвестує в розвиток власних АІ-технологій рекордні $75 мільярдів
|DeepSeek вводить ліміти на використання ШІ і підвищує тарифи
|Samsung готує 6G із підтримкою AI: покращена якість зв’язку та ширше покриття
|Toyota побудувала свій перший в Америці завод із виробництва акумуляторів для електромобілів
|Продажі Tesla в Європі падають через конкуренцію та політику Ілона Маска
|Volkswagen готує до випуску електромобіль вартістю €20 000