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АНАЛІТИКА

Зеленський анонсував спецконтракти із ЗСУ для 18-24-річних

09:22 10.02.2025 |

Політика, Україна

 

Міністерство оборони України разом із бойовими бригадами напрацьовують опцію, яка передбачала би можливість укладення контракту зі Збройними силами України (ЗСУ) для молодих людей віком від 18 до 24 років. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю агентству Reuters у п'ятницю, 7 лютого.

"Бойові бригади, досвідчені, разом з міністерством оборони (...) відпрацьовують варіант контракту для молодих людей віком від 18 до 24 років. Це для тих, хто хоче приєднатися (до війська. - Ред.), це не мобілізація", - сказав він.

За його словами, такий контракт буде річним, а також передбачатиме багато пільг і високе грошове забезпечення. Деталі "будуть оприлюднені найближчим часом, найближчими днями", пообіцяв Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський на тлі дискусій щодо можливості зниження мобілізаційного віку неодноразово заявляв, що, на його переконання, Україна і її партнери мають зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки.

У січні народний депутат від фракції "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко заявив, що у Верховній Раді наразі немає жодної законодавчої ініціативи, спрямованої на те, аби зменшити мобілізаційний вік, який складає 25 років.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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