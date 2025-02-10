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АНАЛІТИКА

Зеленський: У США - пріоритет у розробленні ресурсів України

 

Україна не хоче "дарувати" Заходу свої запаси корисних копалин, зокрема рідкісноземельних металів, і пропонує західним партнерам взаємовигідну співпрацю, причому США мають отримати пріоритетний доступ до родовищ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю агентству Reutes, яке було оприлюднено в п'ятницю, 7 лютого.

"Американці допомогли найбільше, тому американці мають заробити найбільше. У них має бути цей пріоритет, і вони його отримають. Я хотів би поговорити про це з президентом Трампом", - наголосив глава української держави.

При цьому Україна, додав Зеленський, обговорює з Білим домом і перспективу використання українських підземних газових сховищ для американського скрапленого природного газу (СПГ).

Трамп про ресурси України

Раніше, 3 лютого, Трамп зробив резонансну заяву про те, що його країна готова надавати Україні подальшу допомогу, якщо отримає натомість від Києва рідкісноземельні метали та "інші речі". Така позиція американського президента викликала критику, зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвав вимоги Трампа "егоїстичними і корисливими". "На Україну напали, і ми допомагаємо їй, не вимагаючи нічого взамін. Це має бути позиція кожного", - наголосив Шольц в інтерв'ю медіагрупі RND, опублікованому у суботу, 8 лютого.

Тим часом надання західним союзникам доступу до родовищ природних ресурсів України, зокрема рідкісноземельних металів, важливих для виробництва смартфонів, акумуляторів для електромобілів і переведення економіки на "зелені" рейки, є частиною так званого "плану перемоги", який Володимир Зеленський презентував тодішнім кандидатам у президенти США Дональду Трампу та Камалі Гарріс восени минулого року.

Рідкісноземельні метали в Україні

В інтерв'ю Reuters 7 лютого президент України звернув увагу на те, що близько 20 відсотків мінеральних ресурсів і приблизно половина запасів рідкісноземельних металів його країни розташовано на східних територіях, окупованих Росією під час повномасштабної війни. При цьому він висловив припущення, що Москва може поділитися цими ресурсами зі своїми союзниками - Північною Кореєю та Іраном, які сприймають США як ворога.

"Нам потрібно зупинити Путіна і захистити те, що у нас є: дуже багатий регіон Дніпра, у центральній частині України", - заявив Зеленський. Свої слова він підкріпив "колись секретною картою" родовищ, пред'явленою журналістам під час розмови в його офісі.

Як пише Reuters, на ній були зображені "численні мінеральні родовища, включно з широкою смугою території на сході, позначеною як така, що містить запаси рідкісноземельних металів". Близько половини з них розташовано на російській стороні фронту, йдеться в публікації.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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