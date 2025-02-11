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Радник Трампа про війну: європейці повинні взяти на себе цей конфлікт
08:46 10.02.2025 |
Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що той планує покласти край війні РФ проти України, але все, що стосується гарантій безпеки має бути за європейцями.
Про це він сказав у неділю телеканалу NBC News, повідомляє "Європейська правда".
Волц не дав прямої відповіді на питання про телефонну розмову Трампа з главою Кремля Владіміром Путіним, але зазначив, що наступного тижня питання російсько-української війни будуть предметом розмов американського керівництва у Європі.
"Наступного тижня у Європі ми матимемо нашого держсекретаря, главу Пентагону, віцепрезидента, спецпосланника щодо Росії і України, які будуть детально говорити про те, як закінчити цю війну", - сказав радник.
Він додав про необхідність посадити всі сторони за стіл переговорів.
"Російська економіка не почувається добре. Він (Трамп) обіцяв нові податки, тарифи, нові санкції... Нам потрібні всі сторони за столом... І це випливало з розмов з президентом Сі, з прем'єр-міністром Моді, з лідерами Близького Сходу. Всі готові допомогти президенту Трампу з цією війною. Давайте посадимо обидві сторони за стіл для переговорів", - заявив Волц.
За його словами, у Трампа готові виставити всі ці питання в обговореннях наступного тижня.
"В тому числі йдеться про майбутнє нашої допомоги Україні. Нам треба окупити витрати на військову допомогу Україні через партнерство з українцями щодо їхніх рідкоземельних металів, їхніх природних ресурсів, їхньої нафти і газу, а також щодо купівлі наших", - заявив Волц.
Він також наголосив на необхідності того, щоб європейці взяли на себе гарантії безпеки для України після війни.
"Ключовий принцип тут, що європейці повинні взяти на себе цей конфлікт. Президент Трамп збирається покласти йому край, а далі з точки зору гарантій безпеки, він точно буде за європейцями", - заявив Волц.
Як повідомлялося, американське видання New York Post стверджує, що президент США Дональд Трамп визнав свою телефонну розмову з правителем Росії Владіміром Путіним.
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