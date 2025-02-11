Трамп анонсував запровадження 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до США

Президент США Дональд Трамп має намір запровадити 25% мита на весь імпорт сталі й алюмінію до країни. Таким чином глава Білого дому ставить під загрозу зв'язки з деякими найбільшими торговельними партнерами Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами президента, мита будуть застосовуватися до імпорту цих металів у США зі всіх країн. Відповідаючи на запитання журналістів на борту №1, чи підпадуть під обмеження Мексика і Канада, він сказав, що мита стосуватимуться "всіх" і не уточнив, коли вони набудуть чинності.

Крім того, Трамп заявив, що цього тижня оголосить про відповідні мита на країни, які оподатковують імпорт зі США. За його словами, вони набудуть чинності "майже одразу" після оголошення.

Видання зазначає, що такі кроки президента є останніми в низці погроз щодо запровадження мит щодо окремих країн і окремих секторів.

Однак незрозуміло, чи доведе Трамп свої погрози до кінця - раніше він оголосив, а опісля призупинив запровадження мит проти Канади та Мексики, хоча продовжує процедуру введення мит проти Китаю.

Які країни можуть підпасти під обмеження

Сполучені Штати покладаються на імпорт алюмінію, переважно з Канади, Об'єднаних Арабських Еміратів та Китаю, щоб задовольнити переважну частину свого попиту. Імпорт сталі становить меншу частину споживання, але є життєво важливим для секторів, що покладаються на спеціальні марки сталі, які не виробляються в США, зокрема для енергетичних компаній - від розробників вітрових електростанцій до нафтових бурильників.

Головними закордонними постачальниками сталі для США є Канада, Мексика, Бразилія та Південна Корея.

Оголошуючи такі плани, Трамп не уточнив, чи буде обкладатися подвійними митами імпорт металу з Китаю, враховуючи, що він уже запровадив 10% мита на китайські товари.

Bloomberg зазначає, що президент визнав мита центральним елементом своєї спроби реформувати економіку США, скоротити торговельний дефіцит і знайти нові джерела доходів, які допоможуть виконати його податковий порядок денний.

"Однак ці кроки загрожують економічним хаосом: економісти кажуть, що мита збільшать витрати американських виробників, які імпортують товари, підвищать ціни для споживачів, які вже втомилися від інфляції, скоротять торговельні потоки і не принесуть прогнозованих Трампом надходжень до бюджету", - пише Bloomberg.

Сталеливарна криза

Ця заява Трампа з'явилася в той час, коли американська сталеливарна промисловість усе ще намагається оговтатися від найгіршого року з часів його першого президентського терміну. Вітчизняні виробники сталі скаржилися на те, що нове зростання імпорту завдало шкоди їхнім прибуткам та обсягам виробництва.

Видання нагадало, що мита на сталь і алюміній були одними з перших мит, які Трамп запровадив під час свого першого терміну: в 2018 році на посаді президента він запровадив 25% мита на сталь і 10% мита на алюміній з міркувань національної безпеки.

Анонс мит на сталь також з'явилися на тлі зупиненої угоди японської Nippon Steel Corp. з купівлі US Steel Corp. за 14,1 мільярда доларів. Угода була заблокована колишнім президентом Джо Байденом, проти неї також виступає Трамп.

Однак у п'ятницю, 7 лютого, після зустрічі з прем'єр-міністром Японії Сігером Ісібою, Трамп заявив, що Nippon Steel розглядає можливість інвестувати в US Steel замість того, щоб купувати компанію повністю.

У неділю Трамп заявив журналістам, що Nippon Steel не може володіти контрольним пакетом акцій американської компанії.

"Я не хочу, щоб US Steel належала іноземній державі. Все, що вони можуть мати - це інвестиції", - сказав Трамп.

Обидві компанії оскаржують блокування угоди з боку США в суді.