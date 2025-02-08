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Зеленський пояснив, якою може бути угода зі США про корисні копалини
Україна відкрита до укладання угоди зі США щодо доступу до рідкісноземельних копалин та потребує гарантій безпеки від союзників як частини будь-якого врегулювання.
Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Reuters, передає Укрінформ.
«Якщо ми говоримо про угоду, то давайте укладати угоду - ми тільки за це. Нам треба зупинити Путіна і захистити те, що ми маємо - дуже багатий Дніпровський регіон, центральну Україну», - зазначив він.
За словами Президента, до 20% мінеральних ресурсів України, включаючи близько половини родовищ рідкісноземельних елементів, перебувають під російською окупацією. Він припустив, що Москва може відкрити доступ до цих ресурсів для своїх союзників - Північної Кореї та Ірану.
Зеленський нагадав, що Україна має найбільші у Європі запаси титану, необхідного для авіаційної та космічної промисловості, а також урану, що використовується у ядерній енергетиці. Багато родовищ титану були виявлені на північному заході України, далеко від зони бойових дій.
Водночас, підкреслив він, Україна пропонує не «віддати» свої ресурси, а прагне взаємовигідного партнерства для їх спільної розробки.
«Американці допомогли найбільше, тому американці мають отримати найбільше. Вони повинні мати цей пріоритет, і вони його матимуть. Я також хотів би поговорити про це з президентом Трампом», - пояснив український лідер.
Росія, за його словами, знала у деталях з геологічних досліджень часів СРСР, де знаходяться критичні ресурси України. Ці дослідження були вивезені із Києва у Москву після здобуття Україною незалежності у 1991 році.
Зеленський додав, що йому необхідно особисто зустрітися з Трампом перш ніж той проведе зустріч із Путіним, «інакше це буде виглядати, як діалог про Україну без України».
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