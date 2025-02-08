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Трамп не виключає зустрічі із Зеленським наступного тижня
23:56 07.02.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що може провести зустріч з українським візаві Володимиром Зеленським уже наступного тижня.
Про це він сказав журналістам у Білому домі під час зустрічі з премʼєр-міністром Японії Ісібою Сігеру, повідомляє "Європейська правда".
На питання журналістів про плани зустрічі з президентами України та Росії Трамп заявив: "Наступного тижня я, ймовірно, зустрінуся з Зеленським. І я, ймовірно, буду розмовляти з Путіним".
Американський президент укотре повторив бажання "завершити війну" в Україні "з однієї головної причини: вони вбивають дуже багато людей".
"Маємо 800 або 900 тисяч російських солдатів, які загинули і дуже важко поранені. І те ж саме з Україною. Маємо, напевно, 700 тисяч (убитих і поранених. - Ред.) в Україні", - заявив він.
Трамп знову сказав, що обговорював з президентом України "безпеку активів".
"У них є активи під землею - рідкісноземельні елементи, інші речі, але в першу чергу рідкісноземельні. І ми хочемо їхньої безпеки", - додав президент США, імовірно, маючи на увазі озвучену раніше пропозицію про надання зброї в обмін на інвестиції в корисні копалини України.
Пізніше на уточнення журналістів, як може відбутись зустріч із Зеленським, Трамп сказав: "Може бути у Вашингтоні. Я туди (в Європу. - Ред.) не збираюсь".
Раніше Дональд Трамп говорив, що наразі США "говорять з росіянами та з українським керівництвом".
А Володимир Зеленський вважає, що його зустріч з Трампом повинна передувати визначенню формату розмов з росіянами.
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