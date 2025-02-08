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У застосунку Резерв+ запрацювало автоматичне продовження відстрочок
У мобільному застосунку Резерв+ з 7 лютого запрацювало автоматичне продовження відстрочок, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
"Відсьогодні у застосунку Резерв+ запрацювало автоматичне продовження відстрочок для: людей з інвалідністю, які мають відповідне посвідчення Пенсійного фонду; студентів, аспірантів і докторантів. Тепер достатньо оновити військовий документ у Резерв+, і якщо є підстави, відстрочка буде продовжена автоматично", - написав Умєров у Facebook.
Міністр додав, що багато користувачів зверталися до Міноборони із запитом про запуск такої функції.
"Ми почули ці звернення й зробили сервіс ще зручнішим. Згодом ця функція буде доступна і для багатодітних батьків (троє дітей у спільному шлюбі). Продовжуємо спрощувати бюрократію і працювати над тим, щоб військовозобов'язані отримували необхідні послуги швидко, прозоро і без бюрократичної тяганини", - наголосив Умєров.
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