Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У застосунку Резерв+ запрацювало автоматичне продовження відстрочок

23:43 07.02.2025 |

Економіка, Україна

 

У мобільному застосунку Резерв+ з 7 лютого запрацювало автоматичне продовження відстрочок, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Відсьогодні у застосунку Резерв+ запрацювало автоматичне продовження відстрочок для: людей з інвалідністю, які мають відповідне посвідчення Пенсійного фонду; студентів, аспірантів і докторантів. Тепер достатньо оновити військовий документ у Резерв+, і якщо є підстави, відстрочка буде продовжена автоматично", - написав Умєров у Facebook.

Міністр додав, що багато користувачів зверталися до Міноборони із запитом про запуск такої функції.

"Ми почули ці звернення й зробили сервіс ще зручнішим. Згодом ця функція буде доступна і для багатодітних батьків (троє дітей у спільному шлюбі). Продовжуємо спрощувати бюрократію і працювати над тим, щоб військовозобов'язані отримували необхідні послуги швидко, прозоро і без бюрократичної тяганини", - наголосив Умєров.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4733
  0,0164
 0,04
EUR
 1
 43,0327
  0,0535
 0,12

Курс обміну валют на вчора, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1808  0,14 0,33 41,7965  0,13 0,32
EUR 42,8115  0,19 0,44 43,5338  0,23 0,52

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4900  0,00 0,00 41,5100  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес