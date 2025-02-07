Бельгія спрямує €1,7 мільярда податків від заморожених активів РФ на допомогу Україні

Уряд Бельгії отримав за минулий рік податки, згенеровані від заморожених на території країни російських активів, на суму 1,7 мільярда євро і спрямує ці гроші на програми допомоги Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє бельгійське видання VRT.

«Заморожені російські активи, що утримуються у найбільшому депозитарії цінних паперів Euroclear в Бельгії, згенерували для країни за рахунок податків 1,7 мільярда євро прибутку, саме такими є надані Euroclear щорічні дані. Уряд Бельгії буде використовувати ці гроші для надання допомоги Україні. Загальний обсяг російських активів, що наразі заблоковані в Euroclear, становить близько 183 мільярди євро», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, депозитарій Euroclear є однією з найбільших компаній такого роду та впливовим гравцем на світовому фінансовому ринку. При цьому лише близько 12% акцій цієї компанії належать Федеральному уряду Бельгії, решта належать іншим муніципальним урядам країни та банкам.

Ця компанія надавала фінансові послуги російським компаніям та уряду, але всі трансакції були заморожені після того, як Росія розпочала війну проти України та потрапила під міжнародні санкції у відповідь на агресію. Російські активи, включаючи готівку, акції та займи, були заморожені і наразі недоступні для російських суб'єктів.

Як йдеться в публікації, відсотки від цих російських мільярдів перераховуються на спеціальний рахунок в Euroclear та використовуються для поповнення європейських фондів допомоги, що призначені для України. У 2024 фінансовому році до таких фондів була перерахована сума у 3,55 мільярда євро. Перший транш в 1,55 мільярда євро був перерахований у липні 2024 року, другий транш у близько 2 мільярди євро, як очікується, буде перерахований у наступному місяці

Уряд Бельгії також обкладає податком всі надходження, що згенеровані від російських заморожених активів. У 2024 році сума цих податків склала 1,7 мільярда євро, які будуть спрямовані на допомогу для України.

Як повідомлялося, минулого року країни G7 погодили кредитну програму для України в обсязі 50 мільярдів доларів (45 мільярдів євро), обслуговування та повернення цього кредиту буде здійснюватися за рахунок надзвичайних прибутків від заморожених російських активів.

Європейський Союз ухвалив рішення виділити Україні свою частину цього кредиту в обсязі 18,1 мільярда євро, за умови продовження реформ та перетворень на шляху до членства України в ЄС.

За даними Міністерства фінансів України, у 2025 році Україна розраховує отримати з кредиту від G7, що сформований за рахунок заморожених російських активів, суму допомоги у близько 22 мільярди доларів. Решта коштів надходитиме впродовж 2026-2027 років.