12 європейських країн об’єдналися проти «тіньового флоту» Росії

Саміт лідерів Об'єднаних експедиційних сил.

На саміті лідерів Об'єднаних експедиційних сил (JEF), що відбувся сьогодні в Таллінні, 12 європейських країн ухвалили спільне рішення протидіяти "тіньовому флоту" Росії. Про це йдеться на сайті естонського уряду.

Документ підписали Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція та Велика Британія.

"Тіньовий флот" використовується Москвою для обходу міжнародних санкцій та зменшення їхнього впливу на економіку Росії. Метою нових заходів є перешкоджання незаконним операціям та підвищення витрат Росії на ведення війни проти України.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що "тіньовий флот" Росії становить загрозу для європейської безпеки, економіки та екології.

"Ті, хто обирає діяти в тіні, повинні зіткнутися з наслідками", - підкреслив Міхал.

Країни-учасниці, зокрема Велика Британія, Данія, Швеція, Польща, Фінляндія та Естонія, доручили своїм морським органам запитувати докази страхування від підозрілих суден, які проходять через такі стратегічно важливі регіони, як Ла-Манш, Данські протоки Великого Бельта, Зунд між Данією та Швецією, а також Фінську затоку.

Зібрану інформацію, включно з даними про судна, які відмовляться надавати відповідь, країни будуть аналізувати та використовувати для подальших спільних дій.