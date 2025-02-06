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АНАЛІТИКА

Келлог спростував інформацію про те, що США представлять мирний план для України на Мюнхенській конференції з безпеки

 

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа щодо врегулювання українського питання Кіт Келлог заявив, що американська сторона не планує представляти план мирного врегулювання війни в Україні на Мюнхенській конференції з безпеки наступного тижня.

"Так, наступного тижня ми збираємося на Мюнхенську конференцію з безпеки. Подивіться, є репортаж з іншої мережі новин, у якому говориться, що наступного тижня ми збираємося представити мирний план. Ні, ми ні. Я взагалі не спілкувався з цією мережею новин. Людина, яка представить мирний план - це президент Сполучених Штатів, а не Кіт Келлог. Ми збираємося довести це до нього, допомогти йому, довести це до точки, коли він це представить. Але наступного тижня цього зовсім не станеться", - заявив Келлог в коментарі Newsmax.

За словами Келлога в коментарі Foxnews, на Мюнхенській конференції з безпеки він зустрінеться зі світовими лідерами, щоб обговорити війну Росії в Україні та отримати краще уявлення про позиції стосовно переговорів таких країн, як Велика Британія, Німеччина та Данія, а також інших країн, котрі надають військову допомогу Україні. "Коли ви розробляєте плани по припиненню цієї різанини, ви маєте переконатися, що відчуваєте всіх учасників гри", - сказав Келлог. "Тільки-но ми проведемо ці особисті дискусії, тоді ви дійсно зможете працювати... над поступками".

Як зазначає Foxnews, адміністрація Трампа не говорить про те, на які компроміси доведеться піти, особливо коли йдеться про питання членства України в НАТО. "Це одна з причин, чому я їду наступного тижня до Європи, щоб побачити їх віч-на-віч", - сказав він. "Я можу повернути це до президента і сказати: "Добре, пане президенте, це їхня турбота. Ось у чому суть проблеми".

Раніше у ЗМІ поширилася інформація про те, що Келлог на Мюнхенській конференції з безпеки 14-16 лютого представить план припинення війни Росії проти України. Очікувалось, що план міститиме завершення війни на лінії фронту без офіційного визнання російської юрисдикції над захопленими українськими територіями, а також надання Україні гарантій безпеки.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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