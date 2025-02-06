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Україна отримала F-16 від Нідерландів- Умєров
15:59 06.02.2025 |
Повітряні сили Збройних сил України отримали довгоочікуване підсилення - перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Королівства Нідерландів, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
"Ці сучасні бойові машини вже в Україні і незабаром приступлять до виконання бойових завдань, посилюючи нашу оборону та здатність ефективно протистояти російській агресії", - написав він у Facebook.
Міністр подякував Франції за "цей стратегічно важливий внесок у безпеку" України. За його словами, Mirage 2000 стануть новим елементом захисту українського неба.
Окремо Умєров наголосив, що підтримка Нідерландів - це "ще один вагомий крок, що наближає нас до перемоги та забезпечує надійний захист українських міст і громадян".
"Ми продовжуємо системну роботу разом із партнерами, щоб сучасної бойової авіації в Україні ставало більше. Дякую союзникам за довіру, рішучість і незмінну підтримку України!", - наголосив міністр оборони.
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