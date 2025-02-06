Фінансові новини
- |
- 06.02.25
- |
- 17:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Спецпредставник Трампа відреагував на ідею Зеленського дати Україні ядерну зброю
13:26 06.02.2025 |
Спецпредставник президента США Кіт Келлог відкинув можливість того, аби Україна знову набула статусу ядерної держави.
Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, пише "Європейська правда".
Президент України Володимир Зеленський цього тижня заявив, що якщо США не можуть гарантувати швидкий шлях до членства в НАТО, то існують альтернативні варіанти безпеки, які Київ може прийняти. Наприклад, ядерна зброя.
Келлог дав зрозуміти, що шанси такого сценарію нереалістичні.
"Шанс того, що вони отримають свою ядерну зброю назад - десь між мізерним і нульовим", - сказав Келлог, додавши: "Давайте будемо чесними... цього не станеться".
В інтерв'ю, яке коментував Келлог, президент Зеленський сказав: якщо Україну не беруть у НАТО, то їй потрібно надати ядерну зброю як засіб стримування Росії.
Але Келлог наголосив, що переозброєння України ядерною зброєю - це не вихід.
"Пам'ятаєте, президент сказав, що ми - уряд здорового глузду. Коли хтось говорить щось подібне, подивіться на результат або потенціал. Це і є використання вашого здорового глузду", - зазначив Келлог.
У середу Келлог підтвердив, що планує взяти участь у Мюнхенській безпековій конференції.
Очікують, що там він представить довгоочікуваний план "припинення війни" Росії проти України.
Він також казав, що у США хочуть, аби Україна провела вибори, особливо якщо буде укладено угоду про "перемирʼя".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Келлог спростував інформацію про те, що США представлять мирний план для України на Мюнхенській конференції з безпеки
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримала F-16 від Нідерландів- Умєров
|Спецпредставник Трампа відреагував на ідею Зеленського дати Україні ядерну зброю
|Міністр оборони Франції: Перші Mirage 2000-5F сьогодні прибули в Україну
|«Мирний план» Трампа по Україні представлять у Мюнхені - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інноваційна CRM-система SITNIKS CRM
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Трамп вважає, що США мають заволодіти сектором Гази
|Зеленський: я готовий до переговорів із Путіним, якщо це єдиний шлях до миру
|Україна відкрита до залучення інвестицій партнерів у сферу корисних копалин - Зеленський
|Зеленський: якщо США не готові приймати нас у НАТО – дайте ядерну зброю
|Рада ратифікувала угоду із Британією про кредит на 2 мільярди фунтів на посилення ППО
|Мінфін затвердив нову форму об'єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ
Бізнес
|Завод Mercedes-Benz запустив інноваційний метод фарбування кабін вантажівок
|Продажі Tesla впали на 63% на другому за величиною ринку електромобілів в ЄС - Bloomberg
|DeepSeek витратила понад $1,6 млрд на тренування ШІ, а не $6 млн, як заявлялось раніше — SemiAnalysis
|Суд повністю виправдав голову Samsung Лі Дже Йона у справі про махінації з акціями
|В Україні затвердили перелік авто, з яких потрібно сплатити податок
|Нідерланди розпочали розслідування щодо збору даних чат-ботом DeepSeek
|Експорт IT- послуг України скорочується другий рік поспіль