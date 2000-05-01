Фінансові новини
- |
- 06.02.25
- |
- 13:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Міністр оборони Франції: Перші Mirage 2000-5F сьогодні прибули в Україну
13:04 06.02.2025 |
Перші французькі багатоцільові винищувачі Mirage 2000-5F сьогодні прибули в Україну.
Про це написав Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню на своїй сторінці в X.
"З українськими пілотами на борту, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції, тепер вони братимуть участь у захисті українського неба", - поділився подробицями він.
За даними видання RTL, Україна загалом попросила передати 12 Mirage 2000-5F для забезпечення нагальних потреб Повітряних Сил ЗСУ.
Однак ця інформація офіційно не підтверджена. Доприкладу ще у жовтні в Avionslegendaires.net. повідомляли, що Франція передасть Україні від дванадцяти до двадцяти таких винищувачів у межах військової допомоги.
Достеменно відомо, що перша група льотчиків та авіаційних техніків завершили підготовку на цей тип багатоцільових бойових літаків наприкінці грудня минулого року.
Оглядач французької допомоги для України French Aid to Ukraine у своєму Х (колишній Twitter) розповів, що навчання українців на Mirage 2000-5F тривало шість місяців.
Про поставку першої партії винищувачів у І кварталі 2025 року було відомо раніше, журналісти французького видання La Tribune навіть написали, що це буде три літаки.
Винищувачі Mirage 2000-5F, перед тим як прибули в Україну, пройшли модифікацію для можливості застосування озброєння по наземних цілях.
За даними видання, Mirage 2000-5F, які будуть передані Повітряним Силам України, зможуть застосовувати французько-британські крилаті ракети SCALP EG/Storm Shadow і французькі кориговані авіабомби AASM, досвід застосування яких уже мають українські льотчики.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міністр оборони Франції: Перші Mirage 2000-5F сьогодні прибули в Україну
|«Мирний план» Трампа по Україні представлять у Мюнхені - ЗМІ
|Euroclear має намір перевести в березні близько 2 млрд євро доходів від заморожених російських активів у фонд для України
|Трамп вважає, що США мають заволодіти сектором Гази
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інноваційна CRM-система SITNIKS CRM
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Україна відкрита до залучення інвестицій партнерів у сферу корисних копалин - Зеленський
|Зеленський: якщо США не готові приймати нас у НАТО – дайте ядерну зброю
|Рада ратифікувала угоду із Британією про кредит на 2 мільярди фунтів на посилення ППО
|Мінфін затвердив нову форму об'єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ
|Трамп хоче "угоду" з Україною про постачання зброї в обмін на корисні копалини
|Reuters: адміністрація Трампа ненадовго зупиняла поставки зброї в Україну
Бізнес
|Продажі Tesla впали на 63% на другому за величиною ринку електромобілів в ЄС - Bloomberg
|DeepSeek витратила понад $1,6 млрд на тренування ШІ, а не $6 млн, як заявлялось раніше — SemiAnalysis
|Суд повністю виправдав голову Samsung Лі Дже Йона у справі про махінації з акціями
|В Україні затвердили перелік авто, з яких потрібно сплатити податок
|Нідерланди розпочали розслідування щодо збору даних чат-ботом DeepSeek
|Експорт IT- послуг України скорочується другий рік поспіль
|Google впроваджує нову швидшу модель ШІ для Gemini