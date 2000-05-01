Міністр оборони Франції: Перші Mirage 2000-5F сьогодні прибули в Україну

Перші французькі багатоцільові винищувачі Mirage 2000-5F сьогодні прибули в Україну.

Про це написав Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню на своїй сторінці в X.

"З українськими пілотами на борту, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції, тепер вони братимуть участь у захисті українського неба", - поділився подробицями він.

За даними видання RTL, Україна загалом попросила передати 12 Mirage 2000-5F для забезпечення нагальних потреб Повітряних Сил ЗСУ.

Однак ця інформація офіційно не підтверджена. Доприкладу ще у жовтні в Avionslegendaires.net. повідомляли, що Франція передасть Україні від дванадцяти до двадцяти таких винищувачів у межах військової допомоги.

Достеменно відомо, що перша група льотчиків та авіаційних техніків завершили підготовку на цей тип багатоцільових бойових літаків наприкінці грудня минулого року.

Оглядач французької допомоги для України French Aid to Ukraine у своєму Х (колишній Twitter) розповів, що навчання українців на Mirage 2000-5F тривало шість місяців.

Про поставку першої партії винищувачів у І кварталі 2025 року було відомо раніше, журналісти французького видання La Tribune навіть написали, що це буде три літаки.

Винищувачі Mirage 2000-5F, перед тим як прибули в Україну, пройшли модифікацію для можливості застосування озброєння по наземних цілях.

За даними видання, Mirage 2000-5F, які будуть передані Повітряним Силам України, зможуть застосовувати французько-британські крилаті ракети SCALP EG/Storm Shadow і французькі кориговані авіабомби AASM, досвід застосування яких уже мають українські льотчики.