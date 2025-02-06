«Мирний план» Трампа по Україні представлять у Мюнхені - ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір представити план припинення війни Росії проти України на Мюнхенській конференції з безпеки, яка пройде в Німеччині 14-16 лютого, пише з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням, американське агентство Bloomberg у середу, 5 лютого.

За словами співрозмовників видання, які побажали залишитися анонімними, план буде представлений союзникам спеціальним представником Трампа з питань України та РФ Кітом Келлогом. Наразі невідомо, наскільки детальними будуть обговорення, та в якому форматі вони проходитимуть.

Як зауважує Bloomberg, план буде представлений за тиждень до того, як війна досягне трирічного рубежу. Келог у середу підтвердив плани відвідати безпекову конференцію в Мюнхені.

Плани нової адміністрації США щодо завершення війни в Україні

Коментарі Келлога за останні тижні містили натяки на так званий "мир через силу". Його елементи включають потенційне заморожування конфлікту та надання Україні гарантій безпеки, щоб Росія не змогла знову напасти, пише Bloomberg. Келлог говорив, що США хотіли б, аби вибори в Україні відбулися після припинення вогню, тоді як Трамп зазначав, що частиною врегулювання може стати доступ до українських рідкісноземельних металів в обмін на підтримку.

Трамп також раніше пригрозив Росії новими санкціями, якщо та не братиме участі в мирних переговорах. Президент РФ Володимир Путін каже, що готовий до переговорів, але не з президентом України Володимиром Зеленським, бо той, мовляв, "нелегітимний". Тим часом Зеленський сигналізував готовність говорити з Путіним - лише в присутності партнерів зі США та Європейського Союзу.