Фінансові новини
- |
- 05.02.25
- |
- 14:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Euroclear має намір перевести в березні близько 2 млрд євро доходів від заморожених російських активів у фонд для України
12:23 05.02.2025 |
Міжнародний депозитарій Euroclear у березні 2025 року планує здійснити другий платіж до європейського фонду для України в розмірі близько 2 млрд євро, ідеться у звіті компанії.
Перший платіж у розмірі близько 1,55 млрд євро було здійснено в липні 2024 року.
Euroclear за підсумками 2024 року отримав 6,9 млрд євро у вигляді процентних доходів від інвестування заблокованих російських активів. У 2023 році ці доходи становили близько 4,4 млрд євро, у 2022 році - 821 млн євро.
Компанія виплатить податки з доходів, отриманих від російських активів у 2024 році, у розмірі 1,7 млрд євро.
Таким чином, чистий прибуток Euroclear, що належить до заморожених активів ЦБ РФ, за 2024 рік склав 5,2 млрд євро.
На кінець 2024 року баланс Euroclear склав 212 млрд євро, з яких 183 млрд євро стосуються російських активів, що підпали під санкції.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Euroclear має намір перевести в березні близько 2 млрд євро доходів від заморожених російських активів у фонд для України
ТОП-НОВИНИ
|Трамп вважає, що США мають заволодіти сектором Гази
|Зеленський: я готовий до переговорів із Путіним, якщо це єдиний шлях до миру
|Україна відкрита до залучення інвестицій партнерів у сферу корисних копалин - Зеленський
|Зеленський: якщо США не готові приймати нас у НАТО – дайте ядерну зброю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Оригінальні подарунки на весілля: ідеї, які точно здивують
|FSC-сертифікація в Україні: процес відновлення вже стартував, перші результати очікуються за кілька тижнів
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Мінфін затвердив нову форму об'єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ
|Трамп хоче "угоду" з Україною про постачання зброї в обмін на корисні копалини
|Reuters: адміністрація Трампа ненадовго зупиняла поставки зброї в Україну
|У Нацбанку спрогнозували подальше підвищення облікової ставки вже у найближчі місяці
|Зеленський щодо ситуації з «АОЗ»: Міністр оборони має право робити все, щоб не було пауз у постачанні
|У Трампа хочуть, аби Україна провела вибори після «перемир'я»
|Трамп розпочав торгівельну війну з Канадою, Мексикою та Китаєм
Бізнес
|Експорт IT- послуг України скорочується другий рік поспіль
|Google впроваджує нову швидшу модель ШІ для Gemini
|Сотні компаній у світі обмежують доступ своїх працівників до DeepSeek
|Українська компанія Huless, що виробляє «прив’язні» дрони, отримала $1 млн інвестицій
|У Франції хочуть перевірити китайський чат-бот DeepSeek
|ША перевіряють, чи купував DeepSeek чипи Nvidia в обхід обмежень
|У Конгресі США заборонили користуватися китайським застосунком DeepSeek