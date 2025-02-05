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АНАЛІТИКА

Euroclear має намір перевести в березні близько 2 млрд євро доходів від заморожених російських активів у фонд для України

 

Міжнародний депозитарій Euroclear у березні 2025 року планує здійснити другий платіж до європейського фонду для України в розмірі близько 2 млрд євро, ідеться у звіті компанії.

Перший платіж у розмірі близько 1,55 млрд євро було здійснено в липні 2024 року.

Euroclear за підсумками 2024 року отримав 6,9 млрд євро у вигляді процентних доходів від інвестування заблокованих російських активів. У 2023 році ці доходи становили близько 4,4 млрд євро, у 2022 році - 821 млн євро.

Компанія виплатить податки з доходів, отриманих від російських активів у 2024 році, у розмірі 1,7 млрд євро.

Таким чином, чистий прибуток Euroclear, що належить до заморожених активів ЦБ РФ, за 2024 рік склав 5,2 млрд євро.

На кінець 2024 року баланс Euroclear склав 212 млрд євро, з яких 183 млрд євро стосуються російських активів, що підпали під санкції.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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